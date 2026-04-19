Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎが３０日、都内で行われた、ディズニープラスで独占配信する「Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ Ｓｕｍｍｅｒ Ｖａｃａｔｉｏｎ！！−７人のアメリカ旅−」（５月１日配信開始）の先行プレミア試写イベントに登壇した。

７人は劇場後方からそろって登場。客席の間を通る際には、あまりの近さにファンからのうれしい叫び声が響いた。吉澤閑也（３０）は「一緒にこのトラジャのサマバケを楽しみたい」と笑顔で、松倉海斗（２８）は「本当に本当にいいドキュメンタリー」とアピール。七五三掛龍也（３０）は「盛り上げるために今朝、美容院に行ってきました」と、気合の新ヘアスタイルで臨んだ。

同番組は昨年に米国で開催したワールドツアー直後にメンバーが手にした、かけがえのない「１０日間の夏休み」に完全密着。旅行プランニングの資格を持つ川島如恵留（３１）がプランを考案し、２チームに分かれて米国の大自然や異文化を体験しながら、思い出の街で原点でもあるロサンゼルスを目指した。

ロサンゼルスは２０２２年に７人だけで共同生活を送りながらスキルを磨いた武者修行の地。グループのアイデンティティーが形成され、その後の「アメリカズ・ゴット・タレント」準決勝進出という快挙と全世界デビューにつながった。

川島は「アメリカの地で自分たちと向き合い、世界と向き合い、そしてこの７人の未来と向き合った、そんな旅」と振り返った。スマートフォンなどの電波の入らない地域にも足を運び、中村海人（２９）は「大自然の中を楽しめた」とかけがえのない経験にもなった。

予告編では７人が道中で涙を流す場面も。宮近海斗（２８）は「涙の理由は言葉にできない気持ち」と話し、松田元太（２７）は「７人の大切さって言葉では表せられない。本当に一生Ｔｒａｖｉｓ Ｊａｐａｎ７人でい続けなければいけないと思えた。ＴＪでよかった」と実感。旅を通して７人の絆を再確認した。