日本の平和を支える自衛官。その処遇は、世間で語られるイメージと実態に大きな乖離があるようです。現場を支える若手の不足や特有の勤務環境、そして働き盛りに訪れる「定年」という制度。組織の存続を揺るがす構造的な課題の核心はどこにあるのでしょうか。国防の担い手が直面する厳しい現実と、目指すべき未来の姿を探ります。

若手不足が浮き彫りにする、現場の限界

自衛隊の組織運営が、いま大きな曲がり角を迎えています。防衛省の最新データ（2025年3月末現在）では、全体の充足率は89.1％。しかし、この数字を鵜呑みにはできません。部隊を支える「曹」の充足率が98.4％なのに対し、実務の最前線に立つ若手「士」はわずか60.7％。現場を支える若い力が圧倒的に足りない、歪な構造が浮き彫りになっています。

背景にあるのは、民間企業との熾烈な人材獲得競争です。加えて、駐屯地内での居住義務や、50歳までに10回を超えるような頻繁な転勤。これら自衛官特有の勤務環境が、現代の若者にとって大きな心理的ハードルとなっているのは間違いありません。

こうした過酷な任務を支える金銭的な処遇はどうでしょうか。自衛官の給与は独自の体系で、残業代に代わる手当として俸給に約10％が上乗せされています。

戦闘機操縦士や潜水艦乗組員には高額な配置手当があり、食事や医療の面でも公的なサポートがあります。一見、手厚い保障に見えるかもしれません。しかし、常に緊張感を強いられ、時に危険を伴う任務の重みを考えれば、現在の給与水準は決して「もらいすぎ」などではなく、むしろ最低限のラインだと私は感じます。

【自衛官の平均年収】

20代前半：約350.0万円

20代後半：約448.0万円

30代前半：約513.0万円

30代後半：約590.0万円

40代前半：約625.0万円

40代後半：約750.0万円

50代以降：約800.0万円

※自衛隊 帯広地方協力本部 WEBページより

50代、再就職で直面する「年収半減」の現実

また自衛官のキャリア形成において最大の壁となるのが、50代半ばで訪れる「若年定年制」です。組織の活力を維持するためとはいえ、56歳から58歳という働き盛りに退職を余儀なくされる仕組みは、人生設計を非常に困難にしています。

定年時にはまとまった退職手当が支給されますが、深刻なのはその後の日常的な収入減です。現役時代に720万円あった年収が、再就職先では310万円程度まで落ち込む――これでは「年収の崖」と呼ぶほかありません。給付金による補填制度はあるものの、出費がかさむ世代にとってこの大幅なダウンは、入隊をためらわせる決定的な要因になっています。

「出口の整備」が、次世代のリーダーを育てる

この課題を解決する鍵は、退職後のキャリアパスをいかに魅力的なものにできるか、という一点に尽きます。地方自治体の防災部門で元自衛官が専門職として登用されるケースが増えているのは、その専門性が正当に評価され始めたより兆しでしょう。

この流れを、民間企業でもさらに加速させるべきです。自衛官は在職中、単なる技術だけでなく、集団を率いるリーダーシップや、トラブルに動じない完結型の業務遂行能力を叩き込まれています。

企業が彼らを「元公務員」としてではなく「即戦力のビジネスパーソン」として適正に評価し、相応の処遇を用意すること。それは企業の組織力を高めるだけでなく、一人のプロフェッショナルが一生涯を通じて報われるキャリアパスを確立することに繋がります。退職後の「出口」が明るくなって初めて、意欲ある若者が安心してこの門を叩けるようになるはずです。

［参考資料］

防衛省『令和6年度 自衛官などの応募及び採用状況』

防衛省『令和6年度 自衛官の定員および現員』

防衛省『令和6年度 退職自衛官の地方公共団体の防災・危機管理部門における在職状況』