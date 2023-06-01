「ヤクルト２−１０阪神」（３０日、神宮球場）

豪快な“三冠弾”で敵地を沸かせた。阪神・佐藤輝明内野手（２７）が、七回に右翼席への７号ソロをマークするなど３安打２打点の活躍。これで打率と打点に加えて、本塁打数で森下に並びトップとなった。チームも今季最多１６安打での１０得点で首位をキープし、この勢いで１日からの巨人３連戦（甲子園）でも白星を積み重ねていく。

神宮の夜空に白球が舞った。雨も風も一切関係ない。ただ右翼席へグングンと伸びていく打球を２万８９７１人が見届けた。佐藤輝も打った瞬間に確信し、バットを高々と掲げる。「良かったですね」。夢の三冠王へ、４月は打率、本塁打、打点の全てでトップに立ってみせた。

一発が飛び出したのは４点リードの七回１死。カウント１−１から高梨の変化球を振り抜いた。マウンドで両手を膝に当てる右腕。外野は一歩も追わない。左翼席の虎党はどよめき交じりの歓声を上げた。飛距離１２５・９メートルの特大弾。７号ソロで試合を決定づけた。

３試合ぶりのアーチを描くだけで終わらない。八回１死一、二塁では相手投手の制球が乱れ、少し騒然となる球場で快音を響かせた。代わった荘司から中前適時打で両リーグ独走の２５打点。１打席目にも内野安打を放っていて、今季５度目の猛打賞。前日の４打席連続三振がうそのように、修正力を見せた。

４月が終わった。全２７試合で４番に座り、打率・３７６、７本塁打、２５打点。堂々の三冠だ。「いい状態をキープできればなと思います」。これまでは開幕からつまずくこともあった。２４年は３、４月で打率１割台。２３年も２割前半だった。「投手もギアが入る。対応の難しさというのはある」とシーズン序盤の戦いは難しさも感じていた。それも過去のこと。とてつもない成績を残している。

悪い結果を引きずらないのも強み。この日の練習前は小幡とじゃれ合った。冗談を言って、小幡にストレッチポールを蹴られる。「いい準備がしっかりできていると思うので、続けていきたいと思います」。オンとオフの切り替えもうまい。力を入れるところ、抜くところ、もう自分の調整法がわかっている。

チームは連勝でヤクルトとの首位攻防戦で勝ち越し。ゲーム差も「１」に広げた。３、４月は１７勝９敗１分けで今季最多タイの貯金８で終了し、開幕ダッシュに成功。きょうからは甲子園で３位の巨人を迎え撃つ。佐藤輝がクラブハウスへと向かう数分前、左翼席からは「読売倒せ、タイガース」と声援が飛んだ。近本の不在は猛虎打線が一丸で乗り切ろう。三冠独走、そして首位快走へ。この男なら、不可能だと思えることを可能にしてしまう。