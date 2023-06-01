「ヤクルト２−１０阪神」（３０日、神宮球場）

阪神が今季最多１６安打１０得点で２位ヤクルトに２連勝としてゲーム差を１に広げた。今季初登板初先発の西勇輝投手（３５）が５回４安打２失点で２０２４年８月２１日・ヤクルト戦以来６１７日ぶりの白星を手にした。打線は初回に５連打で３点を奪うと三回には女房役、伏見寅威捕手（３５）のタイムリーで加点。６−２七回には佐藤輝明内野手（２７）の７号ソロなどで突き放した。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発の西勇は。

「よく低めにボールを集めて、伏見と一緒にやってましたけどね。ここからさらに良くなっていくような、いいきっかけと言いますかね。彼らしい姿が戻ってきたと思う。ここからですね」

−伏見が攻守に貢献。

「結果の前に起用してますから、信用してね。どの選手もそうですけど、出ているということは、できると信用して行ってもらっています。結果はどちらでもいい」

−４月が終了。この一カ月を振り返って。

「ゲームとしては、いい形でできた一カ月かなと思いますね」

−死球が多い。

「これはもう今シーズンも続くことですし、お互いさまですからね。勝負におけるところなので。相手投手、タイガースの投手もそうですし、あまりにそこに過敏になると、今度は投球ができなくなる恐れもあるところでもありますから。代走を告げに行っただけですよ、きょうは」