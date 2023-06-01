ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
【米国】
＊GDP速報値（第1四半期）（前期比年率）21:30
結果 2.0％
予想 2.3％ 前回 0.5％
＊個人消費
結果 1.6％
予想 1.4％ 前回 1.9％
＊GDP価格指数
結果 3.6％
予想 3.9％ 前回 3.7％
＊PCEコア価格指数
結果 4.3％
予想 4.1％ 前回 2.7％
＊米PCE価格指数（3月）23:00
結果 0.7％
予想 0.7％ 前回 0.4％（前月比）
結果 3.5％
予想 3.5％ 前回 2.8％（前年比）
結果 0.3％
予想 0.3％ 前回 0.4％（コア・前月比）
結果 3.2％
予想 3.2％ 前回 3.0％（コア・前年比）
＊個人所得（3月）23:00
結果 0.6％
予想 0.3％ 前回 0.0％（-0.1％から修正）（前月比）
＊個人支出（3月）23:00
結果 0.9％
予想 0.9％ 前回 0.6％（0.5％から修正）（前月比）
＊米新規失業保険申請件数（4月25日週）21:30
結果 18.9万人
予想 21.2万人 前回 21.5万人（21.4万人から修正）
＊シカゴPMI（4月）22:45
結果 49.2
予想 54.9 前回 52.8
＊米景気先行指数（3月）23:00
結果 -0.6％
予想 -0.2％ 前回 0.3％（前月比）
【カナダ】
実質GDP（2月）21:30
結果 0.2%
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
結果 1.0%
予想 1.0% 前回 0.6%（前年比)
【ユーロ圏】
＊中銀預金金利 21:15
結果 2.00％
予想 2.00％ 前回 2.00％
【英国】
＊英中銀政策金利 20:00
結果 3.75％
予想 3.75％ 前回 3.75％
【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
・イラン経済は崩壊しつつある。
・封鎖措置は驚くべき成果を上げている。
・イランの指導者が誰なのか、誰も知らない。
・Ｗ杯へのイラン出場について、ジャンニＦＩＦＡ会長がそう言うなら、私は構わない。
・イランとの合意が必要かどうかは分からない。
・ガソリン価格は下がるだろう。
・イランに女性８人の処刑を中止するよう求めたが、彼らは聞き入れなかった。
・イラン問題で他国の助けは必要なかった。
＊ハセットＮＥＣ委員長
・エネルギー価格上昇を理由に利上げすべきではない。
・政策ミスになる。
・原油ショック時の政策対応に関する学術研究をみても、利上げを行うべきだとはなっていない。
・特に今回の混乱は一時的なものと確信。
・先物市場もそれを示唆している。
・パウエル議長の理事としての残留に失望。
・ウォーシュ氏の承認を待つ中、これ以上深入りするつもりはない。
【米国】
＊GDP速報値（第1四半期）（前期比年率）21:30
結果 2.0％
予想 2.3％ 前回 0.5％
＊個人消費
結果 1.6％
予想 1.4％ 前回 1.9％
＊GDP価格指数
結果 3.6％
予想 3.9％ 前回 3.7％
＊PCEコア価格指数
結果 4.3％
予想 4.1％ 前回 2.7％
＊米PCE価格指数（3月）23:00
結果 0.7％
予想 0.7％ 前回 0.4％（前月比）
結果 3.5％
予想 3.5％ 前回 2.8％（前年比）
結果 0.3％
予想 0.3％ 前回 0.4％（コア・前月比）
結果 3.2％
予想 3.2％ 前回 3.0％（コア・前年比）
＊個人所得（3月）23:00
結果 0.6％
予想 0.3％ 前回 0.0％（-0.1％から修正）（前月比）
＊個人支出（3月）23:00
結果 0.9％
予想 0.9％ 前回 0.6％（0.5％から修正）（前月比）
＊米新規失業保険申請件数（4月25日週）21:30
結果 18.9万人
予想 21.2万人 前回 21.5万人（21.4万人から修正）
＊シカゴPMI（4月）22:45
結果 49.2
予想 54.9 前回 52.8
＊米景気先行指数（3月）23:00
結果 -0.6％
予想 -0.2％ 前回 0.3％（前月比）
【カナダ】
実質GDP（2月）21:30
結果 0.2%
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
結果 1.0%
予想 1.0% 前回 0.6%（前年比)
【ユーロ圏】
＊中銀預金金利 21:15
結果 2.00％
予想 2.00％ 前回 2.00％
【英国】
＊英中銀政策金利 20:00
結果 3.75％
予想 3.75％ 前回 3.75％
【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
・イラン経済は崩壊しつつある。
・封鎖措置は驚くべき成果を上げている。
・イランの指導者が誰なのか、誰も知らない。
・Ｗ杯へのイラン出場について、ジャンニＦＩＦＡ会長がそう言うなら、私は構わない。
・イランとの合意が必要かどうかは分からない。
・ガソリン価格は下がるだろう。
・イランに女性８人の処刑を中止するよう求めたが、彼らは聞き入れなかった。
・イラン問題で他国の助けは必要なかった。
＊ハセットＮＥＣ委員長
・エネルギー価格上昇を理由に利上げすべきではない。
・政策ミスになる。
・原油ショック時の政策対応に関する学術研究をみても、利上げを行うべきだとはなっていない。
・特に今回の混乱は一時的なものと確信。
・先物市場もそれを示唆している。
・パウエル議長の理事としての残留に失望。
・ウォーシュ氏の承認を待つ中、これ以上深入りするつもりはない。