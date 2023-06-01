【経済指標】

【米国】

＊GDP速報値（第1四半期）（前期比年率）21:30

結果 2.0％

予想 2.3％ 前回 0.5％

＊個人消費

結果 1.6％

予想 1.4％ 前回 1.9％

＊GDP価格指数

結果 3.6％

予想 3.9％ 前回 3.7％

＊PCEコア価格指数

結果 4.3％

予想 4.1％ 前回 2.7％



＊米PCE価格指数（3月）23:00

結果 0.7％

予想 0.7％ 前回 0.4％（前月比）

結果 3.5％

予想 3.5％ 前回 2.8％（前年比）

結果 0.3％

予想 0.3％ 前回 0.4％（コア・前月比）

結果 3.2％

予想 3.2％ 前回 3.0％（コア・前年比）

＊個人所得（3月）23:00

結果 0.6％

予想 0.3％ 前回 0.0％（-0.1％から修正）（前月比）

＊個人支出（3月）23:00

結果 0.9％

予想 0.9％ 前回 0.6％（0.5％から修正）（前月比）



＊米新規失業保険申請件数（4月25日週）21:30

結果 18.9万人

予想 21.2万人 前回 21.5万人（21.4万人から修正）



＊シカゴPMI（4月）22:45

結果 49.2

予想 54.9 前回 52.8



＊米景気先行指数（3月）23:00

結果 -0.6％

予想 -0.2％ 前回 0.3％（前月比）



【カナダ】

実質GDP（2月）21:30

結果 0.2%

予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)

結果 1.0%

予想 1.0% 前回 0.6%（前年比)



【ユーロ圏】

＊中銀預金金利 21:15

結果 2.00％

予想 2.00％ 前回 2.00％



【英国】

＊英中銀政策金利 20:00

結果 3.75％

予想 3.75％ 前回 3.75％



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

・イラン経済は崩壊しつつある。

・封鎖措置は驚くべき成果を上げている。

・イランの指導者が誰なのか、誰も知らない。

・Ｗ杯へのイラン出場について、ジャンニＦＩＦＡ会長がそう言うなら、私は構わない。

・イランとの合意が必要かどうかは分からない。

・ガソリン価格は下がるだろう。

・イランに女性８人の処刑を中止するよう求めたが、彼らは聞き入れなかった。

・イラン問題で他国の助けは必要なかった。



＊ハセットＮＥＣ委員長

・エネルギー価格上昇を理由に利上げすべきではない。

・政策ミスになる。

・原油ショック時の政策対応に関する学術研究をみても、利上げを行うべきだとはなっていない。

・特に今回の混乱は一時的なものと確信。

・先物市場もそれを示唆している。

・パウエル議長の理事としての残留に失望。

・ウォーシュ氏の承認を待つ中、これ以上深入りするつもりはない。

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