◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３広島（３０日・東京ドーム）

笑顔はなかった。増田陸は口を真一文字に口を結んでダイヤモンドを一周した。７回の一塁守備でゴロを捕球できず、失策となった直後の７回先頭。３番手・森浦の高め１３０キロチェンジアップを振り抜くと、打球は左翼スタンドに消えた。「（中川）皓太さんにすみませんって謝ったら、打って取り返してこいと言ってくれたので、なんとか塁に出ようと思って。すごく集中していました」と振り返った。

師匠の節目の一打に花を添えた。２回に先頭のキャベッジの中前安打、そして坂本の２４５３安打目となる左前打でつないだチャンスでは先制打となる中犠飛を放った。「（坂本）勇人さんがつないでくれたチャンスだったので、何とかしたかった。外野まで飛ばし、先制できてよかったです」。毎年沖縄での自主トレをともに行う師匠への一打を気持ちで得点につなげた。

９回２死からは中前安打を放ち１７日のヤクルト戦（神宮）以来、今季４度目のマルチ安打。２８日の同戦の試合後にはキャンプイン以来に髪を丸刈りにし「気分転換になりました」と心も入れ替えた。チーム全２打点を稼いだポイントゲッターが、ＧＷ９連戦中のチームを勢いづける。（臼井 恭香）