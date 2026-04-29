イラン情勢の混迷で、景気の先行きに不透明感が強まる中、日米の中央銀行は政策金利を据え置き、声明を発表した。

ただ、いずれも多くの反対票が出たのは異例の事態だ。

トランプ米大統領の対イラン戦略は予測が難しい。このため、日米ともに、様子見の姿勢を取らざるを得なかったのだろう。

原油価格の高騰に伴うインフレを警戒し、金融を引き締めるのか。景気の悪化を懸念して、緩和的な金融政策を続けるのか。

板挟みの状況で、金融政策の舵（かじ）取りが困難を極める局面は続くだろう。日米ともに、物価と景気の動向の分析を深め、丁寧な政策の舵取りを求めたい。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）は政策金利を３・５０〜３・７５％に維持した。据え置きは１１対１の賛成多数で決定したが、物価高を警戒し、将来的な金融緩和をにじませた声明には３人が反対した。

反対が合計４票に上るのは１９９２年以来だという。

これまでＦＲＢはインフレの落ち着きを受け、追加利下げを模索してきたが、市場では、年内の利下げ観測が後退した。

景気への配慮を巡り、中央銀行と政権側の間で、緊張が高まっていることにも注意が必要だ。

トランプ氏はパウエル議長に対し、繰り返し利下げ圧力をかけ、一時は刑事捜査にも発展した。

パウエル氏の議長職の任期は５月１５日までだが、理事としての任期は２０２８年１月まである。

議長退任とともに理事職も退くのが慣例だが、パウエル氏は理事として当面留任する考えを表明した。ＦＲＢの独立性が脅かされていることを憂慮したのだろう。

難しい局面が続く時期だからこそ、トランプ氏はＦＲＢの判断を尊重するべきだ。

一方、日本銀行も３会合連続で利上げを見送り、政策金利を０・７５％程度に据え置いた。

しかし、植田和男総裁ら９人の政策委員のうち、３人の審議委員が１・０％程度への利上げを求め、反対した。執行部提案に３人以上が反対したのは、マイナス金利政策の導入を決めた１６年１月以来で、約１０年ぶりとなる。

日銀は景気回復を確認し、利上げを進める正常化路線をとってきた。だが、中東情勢への不安は国民の間で強まっている。慎重な姿勢を取ったのは理解できる。

高市首相は早期利上げに慎重だとみられている。日銀は、６月の次回会合に向け、丁寧な意思疎通を図っていくことが大切だ。