「巨人２−３広島」（３０日、東京ドーム）

痛恨の逆転負けで巨人が９連戦の最初のカードを負け越した。

広島・坂倉が放った打球が右翼席に吸い込まれていくのを見届けたルシアーノはマウンド上でガックリと肩を落とした。

前日に続いて送り出した代役セットアッパーが、この日は持ちこたえられなかった。２点リードで迎えた八回。先頭打者に四球を与え、２死を奪ったものの小園にも四球で一、二塁と走者をためて３ランを浴びた。

「重圧がかかる場面でいかせてるのはこっちの責任なんで」。阿部監督はルシアーノを責めることなく淡々と話した。

勝利の方程式の一角を担う大勢がコンディション不良のため、２試合連続で登板を回避。登録を抹消こそしなかったが、その状態について指揮官は「今日はいけないという判断をした」と説明した。

先発のウィットリーは５四球を与えながらも６回を無安打投球。そこからの継投で増田陸の犠飛と２号ソロによる貴重な２点を守り切る算段だったが現実は厳しかった。

１日からは甲子園で首位の阪神と相まみえる。大勢の起用について指揮官は「ちょっとどうかなという感じ。様子を見ながらになる」。厳しいブルペンのやりくりが続く中での伝統の一戦となるが「いる戦力で何とか頑張りたい」と気持ちを切り替えた。