「今年3月、食べきりタイプの商品も出しました」と話すMDホールディングスの常岡奈央さん＝大阪府東大阪市

「低カロリーで栄養豊富な素材菓子をつくりたい」。MDホールディングス（大阪府東大阪市）が昨年3月に発売した「きになるきくらげ 梅しそ味」が好評だ。キクラゲの独特な食感を楽しめるのが特徴。参考価格は1袋30グラム入りで378円。開発した常岡奈央（つねおか・なお）さんにヒットのヒントを聞いた。（共同通信社＝増井杏菜記者）

販売数量は昨年3〜5月と昨年10〜12月を比べると5.4倍に増えた。健康志向を背景に、茎ワカメや野菜チップスといった素材を重視した菓子が注目されている。

はやりの中華スープ料理「麻辣湯」の人気の具材の一つでもあり、栄養価が高いキクラゲに着目。「菓子ではあまり見かけないキクラゲを主役にしたいと開発しました」

キクラゲは食物繊維やビタミンDが豊富で低カロリー。女性が不足しがちな鉄分も含むという。味付けは当初、中華風やキムチ味など辛みを付ける案もあったが「多くの人にさっぱりと食べてもらいたいと、梅しそ味を選びました」。

乾燥キクラゲを何度も水で洗った後、南高梅の梅酢に漬け込み、ほどよい酸味と風味を加えた。ぷりぷり、こりこりとした「“ぷりゅこり”食感を残し、食べやすい一口サイズに仕上げました」。

顧客から「においがなく歯につかない」「小腹が満たせる」という声が上がる。1袋29キロカロリーで「食べる時の音も楽しみつつ、罪悪感なく食べられます」。大阪府出身、31歳。

「今年3月、食べきりタイプの商品も出しました」と話すMDホールディングスの常岡奈央さん＝大阪府東大阪市