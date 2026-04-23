ラグビー・リーグワンで来季から適用される新たな選手登録区分について説明する玉塚元一理事長（右）と東海林一専務理事（カメラ・大谷翔太）

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　ラグビー・リーグワンで２０２６―２７シーズンから適用される新たな選手登録規定で、一部海外出身選手が出場機会を制限され、独占禁止法に違反するとし公正取引委員会に申告したことを受け、リーグの玉塚元一理事長と東海林一専務理事が３０日、都内で会見。新たな規定が、一部海外出身選手にとって差別的という声に対して「完全な誤解です」として反論した。

　現行の選手登録区分にはＡ〜Ｃがあり、日本代表資格を持つ選手は出身地関係なく「Ａ」で登録。だが来季からは「Ａ―１」と「Ａ―２」に分けられ、「Ａ―１」は日本出身や、日本で義務教育期間の６年以上を過ごした選手が対象となる。日本代表キャップ（Ｃ）が３０以上なら特例が認められるが、日本国籍や代表Ｃ（３０以下）を持っていても、義務教育期間の条件をクリアできなければ「Ａ―２」の区分となる。日本が史上初めてＷ杯で８強進出した２０１９年日本大会代表で、トンガ出身の中島イシレリ（神戸）は「レイシスト（差別主義者）がルールを作ってしまっている」と、強い表現を用いて批判した。

　一部の選手、ファンから「差別的」とされる新たな規定。リーグは「非常に残念」と、その認識を受け止め「きちんと説明ができていなかった。こうした部分は、大きな反省」とした上で「差別というのは、完全な誤解」とした。“誤解”を生んだ要因に、説明不足があったことは認めたリーグワン。波紋を生んでいる日本国籍を持つ選手や、代表キャップ数、義務教育期間の６年以上という条件については、以下のように説明した。　

　◆日本国籍保有の選手について

　海外出身でも日本国籍を保有している、つまり日本人である選手が「Ａ―２」に区分されることについて、リーグは「選手のカテゴリー区分は、原則として国籍によって定められるものではない」とする。これは国際統括機関ワールドラグビー（ＷＲ）にならい、日本代表資格は「日本出生」や「４８か月間の協会登録」など「所属協会主義」に基づくもの。国籍保有については「国籍取得に基づく特別措置を講じた場合、チーム間の競争条件の不公平につながる」と説明している。よって「選手の国籍に基づく特別措置を設けることは、協会の主義と矛盾が生じ、制度上の混乱を招く」としている。

　◆代表キャップ数３０以上の条件

　新規定では、日本代表キャップホルダーに敬意を示しつつ、キャップ３０以上を指標の一つとし、新カテゴリーの線引きとした。リーグワン１部のチーム関係者によれば、この協議では１、１０、２０、３０など、保有キャップ数に関する議論は熱を帯びたという。「３０」としたことについて、リーグは様々なシミュレーションをした上で「チーム間の競争上の公平性」を担保したと主張。代表キャップを有する選手に関し、チーム間で偏りがあるとした上で「チーム間の公平につながる」そして「バランスを取って」と、３０Ｃとなったと説明した。そして「このような線引きは、制度上必要」と理解を求めた。キャップホルダーについては「制度で十分にカバーできない点については、個人の選手については心苦しいところはある」とした。

　◆義務教育期間のうち６年以上の条件

　１９年Ｗ杯で「具くん」としてブレークした、プロップ具智元（神戸）は中学２年に来日。新規定では、義務教育期間に日本滞在「６年以上」が条件で、具は対象外の「Ａ―２」区分となる。リーグは「ホームグロウン」の正当性を主張。同制度は、サッカーＪリーグでは、特定のＪクラブに登録された「育成期間の合計日数が９９０日（Ｊリーグの３シーズンに相当する期間）以上」である選手を指す。リーグは、ラグビー界の「ホームグロウン」について、フランス１部のトップ１４を例に「事例はある」とした上で、義務教育期間を適用した例については「リーグワンが定めた」と説明した。「今後、検討の余地がある」としつつ、国内のラグビー人口減少を止める施策の一つとして大義名分を掲げている。玉塚理事長は「ホームグロウンの選手がもっと活躍するようになる。『地元のクラブ、中学であの人はやっていたんだよ』という人たちが国籍関係なく、活躍する流れを作っておかないと、非常に（今後）厳しい」と語った。

　リーグワン所属チームや選手会と協議を重ねてきたリーグワンだが「選手会は、全選手が加盟している訳でもないというところもあった」と弁明した。コミュニケーション不足や説明不足が「反省事項」としつつ、新規定については従来の方針通りとする。長期的な視点に立ち、正当性を主張するリーグワン。「５年、１０年と見ると、一部の制度変更はやった方がいいというのはラグビー界のコンセンサス（同意）」とした。