◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２−３広島（３０日・東京ドーム）

広島・坂倉が、狙い澄ましたひと振りで勝利をもたらした。０―２の８回２死一、二塁。３ボールから強振して右翼席へ逆転の３号３ラン。「振るとは決めていました。強く振り抜けた」と納得の一撃。開幕３連戦（マツダ）で中日に３連勝して以来９カードぶり、４月初の勝ち越しに導いた。

新井監督の「スイングしろよー！」という祈りが通じた。ルシアーノが７球連続ボールと苦しむ状況で、ど真ん中の直球を完璧に捉えた。打線は７回２死まで無安打に抑え込まれ、チーム２安打目で勝負を決めた。坂倉は、４月２８日のカード初戦は２号３ランを含む３年ぶりの１試合４打点でチーム今季最大の１０点差勝利に導いた。３戦連続で座った４番の役割を果たした。

東京Ｄでの巨人戦も２４年８月２０〜２２日以来の勝ち越だった。９連戦を幸先いい形でスタートした。新井監督は「逆転勝ちということで、これをつなげて、ホームに帰っていい戦いがしたい」と、５月の戦いに目を向けた。４月は月間借金８で終え、借金６。粘り強さを見せた１勝から、流れに乗っていく。（畑中 祐司）