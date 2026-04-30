◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト２−１０阪神（３０日・神宮）

阪神・佐藤が“３冠弾”をぶっ放した。６―２の７回１死、高梨の１３５キロスライダーを豪快にすくい上げ、スタンドインを確信した。右翼席へ吸い込まれるのを見届けると、悠々とダイヤモンドを回った。打率３割７分６厘、２５打点に加え、７本塁打でも首位の森下と並んだ。打撃主要３部門でトップに立ち「いい状態をキープできれば」と納得の表情だった。

勢いづいた佐藤を誰も止められない。８回１死一、二塁から、ダメ押しの中前適時打を放った。今季チーム最多１６安打で１０得点の打線をけん引した。不動の４番は今季３８安打、出塁率４割４分４厘で、盗塁（１）以外の表彰対象タイトル５部門で１位。圧倒的な成績を残していても「よかったです」と、短いひと言で振り返った。

首位攻防に連勝でヤクルトに１ゲーム差をつけた。２年ぶりに４月を１位で終え、今季最多タイの貯金８とした。藤川監督が「ゲームとしてはいい形でできた１か月」と言えば、「いい準備ができているので、続けていきたい」と佐藤。絶好調の主砲が、５月以降も猛威を振るう。（藤田 芽生）