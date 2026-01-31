オリックス・吉田輝星投手（２５）が新庄ハムへの「恩返し」を胸に、１日からの日本ハム３連戦（エスコン）に臨むことを誓った。２５年３月に受けた右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）から復帰し、４月２５日の日本ハム戦（京セラＤ）で５７４日ぶりの１軍登板。「いろんな人からメッセージをもらい、もっと頑張ろうと思いました」と感謝を述べ、復帰戦の舞台裏を明かした。

２点差に迫られた７回２死満塁からマウンドに上がり、レイエスを１球で一邪飛に料理。試合後には２３年まで所属した古巣の新庄監督からも、インスタグラムのＤＭ（ダイレクトメッセージ）を通じ「おかえりなさい」と連絡が届いた。決定機を逃し、誰よりも悔しい思いをしたはずの敵将。「敵チームなのに、そうやって送ってくれることがうれしかったです」と、野球界の大先輩の心遣いに胸が熱くなった。

この日は、空路で札幌入り。２４年は対戦した６試合で防御率９・９５と苦戦しただけに「ファイターズにはおととし、結構やられている。集中したいと思います」と気合を入れた。すでに最速は１４７キロを計測し「（登板が）１日おきじゃないとダメ、とかだと１軍に上がる資格はない。５０試合に投げたい」とフル回転を宣言。真っ向勝負で挑むことが礼儀だ。（南部 俊太）

〇…曽谷が開幕３戦３勝を目指し、１日の日本ハム戦（エスコン）に先発する。前回登板となった４月２２日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）では７回１失点、９奪三振の力投で２勝目。「投手コーチとも話して。けがをせず、疲労をためないことが一番」と中８日の調整ではピッチング練習の数を１回に減らし、万全なコンディションを整えた。チームは３、４月を終えて貯金７の首位と開幕ダッシュに成功。「（カード）頭を投げられるのはうれしい。守備からリズムがつくれるように」と、快投で進撃を加速させる。