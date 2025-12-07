日本テレビ系演芸番組「笑点」（日曜、後５・３０）が１５日に放送６０周年を迎えるにあたり、メンバー８人がこのほど都内で会見を開いた。

６代目司会者の春風亭昇太（６６）は、番組が長続きする秘けつを「進化しなかったこと」と回答。その真意を「他の番組は進化して、笑点だけが進化しなかった。ガラパゴス諸島みたいに、他にはない不思議な生き物が残った感じ」と独特な表現で明かすと、４０年以上座布団を運び続ける山田隆夫（６９）も「ぬるま湯にずっといて６０年」とうなずいた。

１９８３年から出演している三遊亭小遊三（７９）は、番組を「箱根駅伝」に例え「ブレーキを起こす人もいれば、区間新記録を残す人も。良い成績でたすきを渡したい」と真面目な感想。かと思いきや、司会のアナウンサーから「ちなみに小遊三さんはブレーキか？区間新か？」と問われると、「もちろんブレーキです」と話して笑わせた。

「番組がさらに続くためには？」という話題になると、２０２３年に加入した春風亭一之輔（４８）は「ギャラのアップ」と発言。「笑点だけで生きていけると思ったら、案外そうではない」と明かし、全員から「おいおい！」とツッコまれた。

気を取り直し、最後に昇太は「これからも日本のテレビに『ほわ〜ん』とした柔らかな笑いを提供したい」と結んだ。