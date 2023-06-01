（NY時間15:04）（日本時間04:04）

テラダイン＜TER＞ 348.51（+42.18 +13.77%）



ロボットのテラダイン＜TER＞が４日ぶりに大幅反発。アナリストが投資判断を「買い」に引き上げ、目標株価を４００ドルに設定した。前日終値よりも３１％高い水準。決算を受けて前日に株価が急落したことを受けたもの。「今回の急落により、われわれの売上高見通しがほぼ変わらない中でも株価の上昇余地が大幅に高まった」と指摘している。



また、「年後半の売上減速は、プログラムや購入タイミングの問題を反映しているに過ぎず、長期成長トレンドの変化を意味するものではない」とも分析。引き続き力強い長期成長軌道を描くと評価している。



【企業概要】

自動テストシステムとロボット製品の設計・開発・製造・販売を行う。家電・無線・自動車・通信・航空宇宙などの業界向け、半導体・無線製品・データストレージ・電子システムの自動テストシステム、および製造やマテリアルハンドリングの効率化のための協働型ロボットアームや自律移動型ロボットを提供する。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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