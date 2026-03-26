開催：2026.5.1

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 10 - 3 [アストロズ]

MLBの試合が1日に行われ、オリオールパークでオリオールズとアストロズが対戦した。

オリオールズの先発投手はクリス・バジット、対するアストロズの先発投手はピーター・ランバートで試合は開始した。

4回裏、6番 ジェレマイア・ジャクソン 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 1-0 HOU

5回裏、3番 アドリー・ラッチマン 5球目を打って左中間スタンドへの満塁ホームランでオリオールズ得点 BAL 5-0 HOU

7回表、9番 クリスチャン・バスケス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 BAL 5-1 HOU

7回裏、5番 ディラン・ビーバーズ カウント3-0から押し出しの四球でオリオールズ得点 BAL 6-1 HOU、6番 ジェレマイア・ジャクソン 初球を打って左中間スタンドへの満塁ホームランでオリオールズ得点 BAL 10-1 HOU

8回表、6番 ヤイネル・ディアス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでアストロズ得点 BAL 10-2 HOU、7番 ブライス・マシューズ 3球目を打ってショートへのタイムリーヒットでアストロズ得点 BAL 10-3 HOU

試合は10対3でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのクリス・バジットで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はアストロズのピーター・ランバートで、ここまで1勝2敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-01 04:14:09 更新