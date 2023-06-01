開催：2026.5.1

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 2 - 5 [タイガース]

MLBの試合が1日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとタイガースが対戦した。

ブレーブスの先発投手はブライス・エルダー、対するタイガースの先発投手はフラムバー・バルデスで試合は開始した。

2回裏、9番 エリ・ホワイト 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 1-0 DET

3回裏、6番 マウリシオ・デュボン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 2-0 DET

6回表、7番 マシュー・ビアリング 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 ATL 2-1 DET

8回表、7番 マシュー・ビアリング 初球を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 ATL 2-2 DET、2番 グレイバー・トーレス 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでタイガース得点 ATL 2-3 DET

9回表、さらにレフトがエラーでタイガース得点 ATL 2-4 DET、9番 ディロン・ディングラー 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒット しかしランナーアウトでタイガース得点 ATL 2-5 DET

試合は2対5でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのドルー・アンダーソンで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はブレーブスのヨエル・パヤンプスで、ここまで0勝2敗0S。タイガースのフィネガンにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-01 04:20:29 更新