「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
サッカー界にまた悲しいニュースがもたらされた。
４月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第１レグのバイエルン戦（５―４）で、モロッコ代表DFアシュラフ・ハキミが負傷したのだ。
パリSGは翌日、「バイエルン戦で右太ももを負傷したハキミは、今後数週間治療を受ける予定だ」と発表した。これにより、バイエルン戦の第２レグは欠場する見込みとなった。
この一報がもたらされると、SNS上では次のような声が上がった。
「ハキミ、、、君もか、、、」
「鉄人ハキミまじか」
「とても心配だ」
「これは痛い」
「出れないならかなり厳しくなったな」
「災難ですな」
「ハムストリングやっちまったのか。ワールドカップまでには間に合うかな」
「ハキミはWCには間に合うんか？ 流石にWC前に各国主力の離脱が多すぎる」
「1stレグですごく良い動きをしていたし、めちゃくちゃ気の毒すぎる」
「W杯までには戻ってこれますように」
復帰が長引けば、北中米ワールドカップの出場へ影響が出る可能性もある。このスターが欠く状況になれば、アフリカ王者にとって大打撃だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
４月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第１レグのバイエルン戦（５―４）で、モロッコ代表DFアシュラフ・ハキミが負傷したのだ。
パリSGは翌日、「バイエルン戦で右太ももを負傷したハキミは、今後数週間治療を受ける予定だ」と発表した。これにより、バイエルン戦の第２レグは欠場する見込みとなった。
この一報がもたらされると、SNS上では次のような声が上がった。
「鉄人ハキミまじか」
「とても心配だ」
「これは痛い」
「出れないならかなり厳しくなったな」
「災難ですな」
「ハムストリングやっちまったのか。ワールドカップまでには間に合うかな」
「ハキミはWCには間に合うんか？ 流石にWC前に各国主力の離脱が多すぎる」
「1stレグですごく良い動きをしていたし、めちゃくちゃ気の毒すぎる」
「W杯までには戻ってこれますように」
復帰が長引けば、北中米ワールドカップの出場へ影響が出る可能性もある。このスターが欠く状況になれば、アフリカ王者にとって大打撃だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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