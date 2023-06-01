バイエルン戦で受傷し、ピッチに倒れ込んだハキミ。その後もプレーを続けていた。(C)Getty Images

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　サッカー界にまた悲しいニュースがもたらされた。

　４月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第１レグのバイエルン戦（５―４）で、モロッコ代表DFアシュラフ・ハキミが負傷したのだ。

　パリSGは翌日、「バイエルン戦で右太ももを負傷したハキミは、今後数週間治療を受ける予定だ」と発表した。これにより、バイエルン戦の第２レグは欠場する見込みとなった。
 
　この一報がもたらされると、SNS上では次のような声が上がった。

「ハキミ、、、君もか、、、」
「鉄人ハキミまじか」
「とても心配だ」
「これは痛い」
「出れないならかなり厳しくなったな」
「災難ですな」
「ハムストリングやっちまったのか。ワールドカップまでには間に合うかな」
「ハキミはWCには間に合うんか？ 流石にWC前に各国主力の離脱が多すぎる」
「1stレグですごく良い動きをしていたし、めちゃくちゃ気の毒すぎる」
「W杯までには戻ってこれますように」

　復帰が長引けば、北中米ワールドカップの出場へ影響が出る可能性もある。このスターが欠く状況になれば、アフリカ王者にとって大打撃だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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