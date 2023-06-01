開催：2026.5.1

会場：グレートアメリカン・ボールパーク

結果：[レッズ] 6 - 4 [ロッキーズ]

MLBの試合が1日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとロッキーズが対戦した。

レッズの先発投手はアンドルー・アボット、対するロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼンで試合は開始した。

1回表、4番 タイラー・フリーマン 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでロッキーズ得点 CIN 0-2 COL

2回裏、5番 ネート・ロー 2球目を打ってセンターへのホームランでレッズ得点 CIN 1-2 COL

5回裏、1番 Ｔ．Ｊ．フリードル 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレッズ得点 CIN 3-2 COL

6回裏、8番 スペンサー・スティア 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでレッズ得点 CIN 4-2 COL

8回裏、7番 ダン・マイヤーズ 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでレッズ得点 CIN 5-2 COL、8番 スペンサー・スティア 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 CIN 6-2 COL

9回表、1番 マッケンジー・モニアク 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 CIN 6-3 COL、2番 ジェイコブ・マッカーシー 初球を打ってライトへの犠牲フライでロッキーズ得点 CIN 6-4 COL

試合は6対4でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのアンドルー・アボットで、ここまで1勝2敗0S。負け投手はロッキーズのマイケル・ロレンゼンで、ここまで2勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-01 04:02:10 更新