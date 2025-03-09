国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」のノミネート作品発表会が30日、都内で行われた。アンバサダーを務める中島健人（32）、畑芽育（24）が、アーティストやレコード会社関係者ら約5000人による投票で決定した最優秀楽曲賞など主要6部門を含む計63部門のノミネート作品を発表した。

最優秀楽曲賞にはHANA、米津玄師（35）、サカナクション、アイナ・ジ・エンド（31）、M！LKがリリースした5作品がノミネート。いずれも昨年から今年にかけて大ヒットした曲だ。中島が「この5作品は、最近の日本を盛り上げた楽曲たち。同時に5つ選ばれることはないですかね…」とボケてみせると、畑から「ないです。きっと1つでしょう」と鋭いツッコミが入った。

授賞式は6月13日にTOYOTA ARENA TOKYOで行われる。特にHANAと米津は主要6部門のうち最多3部門にノミネートされており快進撃にも期待が高まる。昨年のレッドカーペットイベントに参加した中島は、現地で藤井風（28）と対面して連絡先を交換したことを明かし「新たなコラボが生まれて、未来が発展していく場なんだと感じた。今年もいろいろな出会いに期待したい」と話した。 （吉澤 塁）