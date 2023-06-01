ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は６８９ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式30日（NY時間13:12）（日本時間02:12）
ダウ平均 49551.34（+689.53 +1.41%）
ナスダック 24756.07（+82.83 +0.34%）
CME日経平均先物 59575（大証終比：+45 +0.08%）
欧州株式30日終値
英FT100 10378.82（+165.71 +1.62%）
独DAX 24292.38（+337.82 +1.41%）
仏CAC40 8114.84（+42.71 +0.53%）
米国債利回り
2年債 3.887（-0.059）
10年債 4.394（-0.036）
30年債 4.980（-0.021）
期待インフレ率 2.467（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.037（-0.073）
英 国 5.012（-0.059）
カナダ 3.563（-0.043）
豪 州 5.064（+0.069）
日 本 2.516（+0.052）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝104.00（-2.88 -2.69%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4626.10（+64.60 +1.42%）
ビットコイン（ドル）
76221.56（+566.93 +0.75%）
（円建・参考値）
1194万0107円（+88810 +0.75%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49551.34（+689.53 +1.41%）
ナスダック 24756.07（+82.83 +0.34%）
CME日経平均先物 59575（大証終比：+45 +0.08%）
欧州株式30日終値
英FT100 10378.82（+165.71 +1.62%）
独DAX 24292.38（+337.82 +1.41%）
仏CAC40 8114.84（+42.71 +0.53%）
米国債利回り
2年債 3.887（-0.059）
10年債 4.394（-0.036）
30年債 4.980（-0.021）
期待インフレ率 2.467（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.037（-0.073）
英 国 5.012（-0.059）
カナダ 3.563（-0.043）
豪 州 5.064（+0.069）
日 本 2.516（+0.052）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝104.00（-2.88 -2.69%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4626.10（+64.60 +1.42%）
ビットコイン（ドル）
76221.56（+566.93 +0.75%）
（円建・参考値）
1194万0107円（+88810 +0.75%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ