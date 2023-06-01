NY株式30日（NY時間13:12）（日本時間02:12）
ダウ平均　　　49551.34（+689.53　+1.41%）
ナスダック　　　24756.07（+82.83　+0.34%）
CME日経平均先物　59575（大証終比：+45　+0.08%）

欧州株式30日終値
英FT100　 10378.82（+165.71　+1.62%）
独DAX　 24292.38（+337.82　+1.41%）
仏CAC40　 8114.84（+42.71　+0.53%）

米国債利回り
2年債　 　3.887（-0.059）
10年債　 　4.394（-0.036）
30年債　 　4.980（-0.021）
期待インフレ率　 　2.467（-0.002）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.037（-0.073）
英　国　　5.012（-0.059）
カナダ　　3.563（-0.043）
豪　州　　5.064（+0.069）
日　本　　2.516（+0.052）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝104.00（-2.88　-2.69%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4626.10（+64.60　+1.42%）

ビットコイン（ドル）
76221.56（+566.93　+0.75%）
（円建・参考値）
1194万0107円（+88810　+0.75%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ