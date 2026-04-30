「ドジャース２−３マーリンズ」（２９日、ロサンゼルス）

１点を追う九回１死二、三塁の絶好機。ドジャースの大谷翔平投手（３１）が申告敬遠で勝負を避けられると、５万５５５人で埋まった本拠地スタンドから大きなブーイングが起こった。

この日３度目の四球で大谷がサヨナラ勝利の可能性をさらに高めた。ところが、次打者フリーマンが痛恨の二ゴロ併殺打であっけない幕切れ。今季３度目の連敗に本拠地はため息に包まれた。

４月最後の試合は無安打に終わった大谷だが、三回には打者として出場した直近４試合で３個目の盗塁を記録した。

３年ぶりに「二刀流」で開幕を迎えた。ここまで投打同時出場の３試合を含む全３１試合に出場し、打率・２７３、６本塁打、１３打点、ＯＰＳ（出塁率＋長打率）・８９７。１１試合連続ノーアーチの“プチ・スランプ”も経験したが「毎年の感じのペース」と大谷。２６、２７日には２試合連続３安打を記録しており、ロバーツ監督も「翔平は復調した」と評価する。

投手としては５登板で２勝１敗。規定投球回にはわずかに届いていないが、防御率０・６０は両リーグ１位だ。５月は大谷が最も好調な月の一つ。ギアを上げる準備は整っている。