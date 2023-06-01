ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は７４４ドル高 ナスダックもプラス圏は維持
NY株式30日（NY時間12:13）（日本時間01:13）
ダウ平均 49605.98（+744.17 +1.52%）
ナスダック 24734.48（+61.24 +0.25%）
CME日経平均先物 59510（大証終比：-20 -0.03%）
欧州株式30日GMT16:13
英FT100 10378.82（+165.71 +1.62%）
独DAX 24292.38（+337.82 +1.41%）
仏CAC40 8114.84（+42.71 +0.53%）
米国債利回り
2年債 3.881（-0.066）
10年債 4.386（-0.044）
30年債 4.976（-0.025）
期待インフレ率 2.465（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.037（-0.073）
英 国 5.012（-0.059）
カナダ 3.558（-0.048）
豪 州 5.064（+0.069）
日 本 2.516（+0.052）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝104.11（-2.77 -2.59%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4625.80（+64.30 +1.41%）
ビットコイン（ドル）
76437.13（+782.50 +1.03%）
（円建・参考値）
1196万4704円（+122485 +1.03%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49605.98（+744.17 +1.52%）
ナスダック 24734.48（+61.24 +0.25%）
CME日経平均先物 59510（大証終比：-20 -0.03%）
欧州株式30日GMT16:13
英FT100 10378.82（+165.71 +1.62%）
独DAX 24292.38（+337.82 +1.41%）
仏CAC40 8114.84（+42.71 +0.53%）
米国債利回り
2年債 3.881（-0.066）
10年債 4.386（-0.044）
30年債 4.976（-0.025）
期待インフレ率 2.465（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.037（-0.073）
英 国 5.012（-0.059）
カナダ 3.558（-0.048）
豪 州 5.064（+0.069）
日 本 2.516（+0.052）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝104.11（-2.77 -2.59%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4625.80（+64.30 +1.41%）
ビットコイン（ドル）
76437.13（+782.50 +1.03%）
（円建・参考値）
1196万4704円（+122485 +1.03%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ