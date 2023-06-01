NY株式30日（NY時間12:13）（日本時間01:13）
ダウ平均　　　49605.98（+744.17　+1.52%）
ナスダック　　　24734.48（+61.24　+0.25%）
CME日経平均先物　59510（大証終比：-20　-0.03%）

欧州株式30日GMT16:13
英FT100　 10378.82（+165.71　+1.62%）
独DAX　 24292.38（+337.82　+1.41%）
仏CAC40　 8114.84（+42.71　+0.53%）

米国債利回り
2年債　 　3.881（-0.066）
10年債　 　4.386（-0.044）
30年債　 　4.976（-0.025）
期待インフレ率　 　2.465（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.037（-0.073）
英　国　　5.012（-0.059）
カナダ　　3.558（-0.048）
豪　州　　5.064（+0.069）
日　本　　2.516（+0.052）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝104.11（-2.77　-2.59%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4625.80（+64.30　+1.41%）

ビットコイン（ドル）
76437.13（+782.50　+1.03%）
（円建・参考値）
1196万4704円（+122485　+1.03%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ