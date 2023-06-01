その後、ドル円は買い戻しも見られ１５６．７０円付近での推移となっている。きょうのドル円は急速に売られ、一時１５５円台まで急落。本日は一時１６０．７０円付近まで上昇していたが、急速に下落している。



きっかけは片山財務相と三村財務官の発言だが、これまで以上に強めのトーンの発言であったことから、市場も敏感に反応した模様。短時間に一気に５００ポイント程度急落したことから、実際に実弾介入を行ったとの観測も流れている。真偽は不明だが、一部報道では政府高官の話として介入を実施したと伝えていた。一連の動きで来週の大型連休中は円を売りづらくなる。



本日の急落でドル円はテクニカル的に中立方向へ転換。１００日線を下回って推移しており、ボリンジャーバンド下限も大きく割り込んでいる。ＲＳＩも売られ過ぎ圏に向かっている状況。終値で１００日線を下回るようであれば、次の下値メドとしては１５５円、さらにその下は２００日線の１５４円付近が意識される。



USD/JPY 156.71 EUR/JPY 183.76

GBP/JPY 212.74 AUD/JPY 112.54



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト