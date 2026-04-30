ExWHYZが、3rdアルバム『zION』（ザイオン）を8月26日にリリースする。

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オリジナルアルバムとしては2023年4月リリースの『xANADU』以来、約3年半ぶりとなる本作は、ExWHYZのラストアルバムとなる。2025年から2026年にかけてリリースされたシングル表題曲「iD」「DON'T CRY」「GIVE YOU MY WORD」の3曲に加え、新曲7曲を加えた全10曲を収録。新曲「TONIGHT TONIGHT」は、解散前最後の全国ツアー『ExWHYZ LAST TOUR ‘DANCE YOUR DANCE’』初日にあたる5月6日の大阪城音楽堂公演と同日に、「NOT ENOUGH」は5月20日に配信リリースされる。

また、デビュー曲「Wanna Dance」から単独でシングルとしてリリースされた楽曲を年代順に収録した、全17曲のシングルコレクション『yESTERDAYZ』（イエスタデイズ）を同封する形態もリリースされる。映像には、2024年12月27日にcross-dominanceを迎え、全曲バンドセットの特別アレンジでパフォーマンスした『ExWHYZ Special Live ‘Ⅰ’ -3rd Anniversary Final & Year End Party-』などが収録。FC限定盤には、ライブCD、全MV集とメンバー副音声、約100ページに及ぶ『ExWHYZ BOOK』など、多彩なコンテンツが収められる。

あわせて、グループ最後となるアーティストフォト、トレーラー映像、ステイトメントも公開された。

maho コメント

アルバムを、リリースします。今、を詰め込んで届けることができること、嬉しいです。ExWHYZを一緒に作ってくれたみなさまが、また手を伸ばしてくださいました。勝手かもしれないけど、最後までワクワクして過ごせたらいいなと素直に思っています。ひとつひとつが皆に届く日をとても楽しみにしています！

（文＝リアルサウンド編集部）