コレも値下げ！？【GUセール】楽ちんオシャレな「大人気スカート」が1,000円台に♡

この春、きれいめもカジュアルも楽しみたい大人のワードローブに加えたいのが、【GU（ジーユー）】の「大人気スカート」。今回は、そんなスカートのデザインや快適さなどの魅力と共に、オンオフ活躍するスタイリングのアイデアもお届け。

すっきり見えと快適さを叶える万能スカート

【GU】「パフスウェットナロースカート」\1,490（税込・セール価格）

シーンを選ばず着回せる、すっきりとオシャレーシルエットのスカート。前後にダーツが施されており、立体感のあるオシャレさと動きやすさが叶う一着です。「もちっとした生地感とサラっとした触り心地」（公式サイトより）のパフスウェット素材を使用しており、ウエストはゴム仕様、後ろは足さばきの良いスリット入りで、着心地の良さにも期待できます。そんなベストセラーアイテムが、なんと現在値下げ中。気になっている人は要チェックです！

デコラティブなトップスと好相性

下にすとんと落ちるシルエットのナロースカートは、ボリュームのあるペプラムトップスと好相性。コーデにメリハリが生まれ、スタイルアップも期待できそうです。スウェット素材ではありますが、落ち着いた印象のブラックやネイビーを選んだり、足元にパンプスを選んだりすることで、きちんと感が欲しい日の装いにも重宝します。ウエストゴム仕様のスカートは、長時間のデスクワークが見込まれる日にも頼りになりそう。

シックなカジュアルコーデもお手のもの

落ち着いた色展開のナロースカートは、シックなカラーで統一した大人のカジュアルコーデにもうってつけ。やわらかなライトグレーをチョイスすれば、クールな配色のスタイリングにも親しみやすさが生まれます。カジュアルなスウェット素材なので、春のスニーカーコーデにもぴったり。お散歩やリラックス旅など、この季節だからこそ楽しめるお出かけのお供におすすめです。

春のフレンチカジュアルに

ロゴTや赤小物などを使った、大人のフレンチカジュアルにもぴったりなナロースカート。ほんのり愛らしさのあるスタイリングに、スウェット素材がフィットします。ネイビー × ナチュラルは、王道ながらもしっかりこなれ見えする配色。色のバランスは上品に、どこか可愛げも含ませた、春のフレンチカジュアルに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：ハセガワ シオリ

女性向けメディアの編集を経て、フリーライターに転身。FTNはじめ複数メディアで、ファッション記事を執筆。きれいめアイテムをベースに、働く日も休日も楽しめる着こなし情報を得意とする。