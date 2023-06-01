ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は５３０ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式30日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均 49391.87（+530.06 +1.08%）
ナスダック 24692.61（+19.37 +0.08%）
CME日経平均先物 59595（大証終比：+65 +0.11%）
欧州株式30日GMT15:04
英FT100 10380.51（+167.40 +1.64%）
独DAX 24230.50（+275.94 +1.15%）
仏CAC40 8107.49（+35.36 +0.44%）
米国債利回り
2年債 3.890（-0.057）
10年債 4.390（-0.040）
30年債 4.980（-0.021）
期待インフレ率 2.465（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.028（-0.082）
英 国 5.005（-0.066）
カナダ 3.560（-0.046）
豪 州 5.064（+0.069）
日 本 2.516（+0.052）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.52（-0.36 -0.34%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4635.20（+73.70 +1.62%）
ビットコイン（ドル）
76155.69（+501.06 +0.66%）
（円建・参考値）
1194万1212円（+78566 +0.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49391.87（+530.06 +1.08%）
ナスダック 24692.61（+19.37 +0.08%）
CME日経平均先物 59595（大証終比：+65 +0.11%）
欧州株式30日GMT15:04
英FT100 10380.51（+167.40 +1.64%）
独DAX 24230.50（+275.94 +1.15%）
仏CAC40 8107.49（+35.36 +0.44%）
米国債利回り
2年債 3.890（-0.057）
10年債 4.390（-0.040）
30年債 4.980（-0.021）
期待インフレ率 2.465（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.028（-0.082）
英 国 5.005（-0.066）
カナダ 3.560（-0.046）
豪 州 5.064（+0.069）
日 本 2.516（+0.052）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.52（-0.36 -0.34%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4635.20（+73.70 +1.62%）
ビットコイン（ドル）
76155.69（+501.06 +0.66%）
（円建・参考値）
1194万1212円（+78566 +0.66%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ