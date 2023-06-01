NY株式30日（NY時間11:04）（日本時間00:04）
ダウ平均　　　49391.87（+530.06　+1.08%）
ナスダック　　　24692.61（+19.37　+0.08%）
CME日経平均先物　59595（大証終比：+65　+0.11%）

欧州株式30日GMT15:04
英FT100　 10380.51（+167.40　+1.64%）
独DAX　 24230.50（+275.94　+1.15%）
仏CAC40　 8107.49（+35.36　+0.44%）

米国債利回り
2年債　 　3.890（-0.057）
10年債　 　4.390（-0.040）
30年債　 　4.980（-0.021）
期待インフレ率　 　2.465（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.028（-0.082）
英　国　　5.005（-0.066）
カナダ　　3.560（-0.046）
豪　州　　5.064（+0.069）
日　本　　2.516（+0.052）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝106.52（-0.36　-0.34%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4635.20（+73.70　+1.62%）

ビットコイン（ドル）
76155.69（+501.06　+0.66%）
（円建・参考値）
1194万1212円（+78566　+0.66%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ