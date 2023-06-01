（NY時間11:24）（日本時間00:24）

フォード＜F＞ 11.87（-0.38 -3.06%）



フォード＜F＞が下落。前日引け後に１－３月期決算（第１四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回った。ガイダンスでは、高利益率のピックアップやＳＵＶ需要を背景に通期の１株利益の見通しを引き上げた。



ただ、株価は冴えない反応。想定外の商品価格上昇によるコスト圧力を警告し、投資家心理を冷やしている。通期のＥＢＩＴの見通しを従来から５億ドル引き上げ、最大１０５億ドルとした。ただし、通期見通しの引き上げ幅が、第１四半期の上振れほど大きくなかったことで、原油高や商品価格上昇を背景に先行きへ慎重姿勢を示したとの受け止めが広がっている。同社は鉄鋼やアルミ価格上昇による利益押し下げ効果を２０億ドルと見積もっており、従来想定の２倍に拡大している。



アナリストは「ガイダンスの引き上げ幅が決算の上振れ幅に届かなかった。アルミ中心の商品コストの逆風が１０億ドル増えたことが一因だが、それ以外にも年後半の基調見通しがやや弱いことを示している」と分析している。



また、今回の見通し改善にはトランプ関税の一部を覆した最高裁判断による１３億ドルの一時利益も含まれる。ただし、イラン紛争の長期化や米景気後退は前提に含んでいない。



同社はＥＶ・蓄電事業への投資も継続しており、第１四半期のフリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）は１９億ドルの赤字となった。来年投入予定の３万ドルのＥＶピックアップ向け投資も進めている。



さらに、昨年発生したノベリスの工場火災の影響でＦシリーズ生産は依然混乱。同社は海外調達アルミに高関税を支払いながら生産を維持しており、これまで約２０億ドルの生産損失に繋がったとしている。



ＥＶ部門のモデルｅのＥＢＩＴ赤字は７．７７億ドルと前年からは改善したものの、Ｆ－１５０ライトニングの生産終了の影響で米国でのＥＶ販売は７０％減少した。



（１－３月・第１四半期）

・１株利益（調整後）：0.66ドル（予想：0.19ドル）

・売上高：433.0億ドル 6.4％増

ブルー：239.0億ドル 14％増（予想：217.4億ドル）

モデルｅ：12.0億ドル（予想：12.2億ドル）

プロ：147.0億ドル 3.3％減（予想：155.2億ドル）

・EBIT（調整後）：35.0億ドル（予想：12.6億ドル）

ブルー：19.4億ドル（予想：5.07億ドル）

モデルｅ：7.77億ドルの赤字（予想：9.91億ドルの赤字）

プロ：16.9億ドル 29％増

・FCF（調整後）：19億ドルの赤字



（通期見通し）

・EBIT（調整後）：85～105億ドル（従来：80～100億ドル）（予想：87.1億ドル）

・ブルー：45～50億ドル（従来：40～45億ドル）

・Ford Pro：65～75億ドルを維持

・モデルｅ：40～45億ドルの赤字を維持

・FCF（調整後）：50～60億ドルを維持

・設備投資：95～105億ドルを維持（予想：99.4億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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