スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！

アプリ名： Re:CENO

開発者： FLAVOR,INC.

価格： 無料

対応OS： iOS 16.1.1 以降

カテゴリ： ライフ

4月からの新生活、引っ越した部屋がまだまだ殺風景でどんな内装にしていくか迷っている人におすすめなのが「Re:CENO」というアプリ。部屋の写真を撮って送信するだけで、ぴったりのインテリアを提案してくれるのだ。

AIがインテリアを提案する「Re:CENO」

部屋の間取りとユーザーの好みに合うインテリアをAIが提案

「Re:CENO」は、室内の間取りにマッチするインテリアとレイアウトのアイデアを提案してくれるアプリ。できるだけ部屋を見渡せるアングルで写真を撮り、「あたたかい」や「かっこいい」といった好みの方向性などを指示して送信すると、AIが写真にインテリア画像を合成してレイアウト案を提示する、というものだ。

1～2分の処理時間で、写真の分析結果とともに、指示した方向性に合わせた2パターンのスタイリングが提案される。写真の中にインテリアが自然に配置され、ポイントとなる要素ごとに詳細な解説もあるので、部屋作りの参考になるだろう。

最初に部屋の写真をアップロード

インテリアの方向性を指示

部屋タイプも指定

AIが処理を開始

しばらくすると分析結果が表示される

気に入ったアイテムはすぐに購入可能

写真に配置される個々のインテリアアイテムは実在するもので、リンクから購入サイトにアクセスして注文することも可能。写真とインテリアのサイズ感は完全に合っているとは限らないため、注文する際には大きさをきちんと確認しておこう。

AIを使ったスタイリング提案は1日に3回までという制約はあるものの、自分では思いつかないセンスのいい部屋に仕上げたいときには助けになること間違いなし。新生活を始めたばかりの人だけでなく、部屋の模様替えや引っ越し先の物件を検討している人にも役立つのでは？

部屋の写真にインテリアアイテムが自然に合成されている

アイデアの要点となる部分の詳しい解説も

配置しているインテリアアイテムの価格帯も分かる

各アイテムを購入可能なECサイトにすぐアクセス可能