「一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER7」本日より順次発売！
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER7」をローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップなどで5月1日より順次発売する。価格は1回850円。
本商品は、「勝利の女神：NIKKE」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞とB賞はフィギュアで、「マスト：ロマンチックメイド」、「ブレッディ」が一番くじ初の立体化。C賞からE賞は、描き起こしイラストを使用した「プリバティ」、「クラスト」、「ブレッディ」のアクリルボードとなっている。
その他に、描き起こしイラストを使用した「テーブルマット」、「アクリルスタンド」や「勝利の女神：NIKKE」の美麗イラストが、飾って楽しめる「クリアポスター」、「パーフェクトメイドなラバーチャーム」などがラインナップしている。
ラストワン賞は「ソーダ フィギュア TOPfocus」で、一生懸命窓を拭く健気で可愛らしいソーダのバーストスキルイラストが立体化されている
「一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER7」ラインナップ
【各等賞一覧】
A賞：マスト：ロマンチックメイド フィギュア
B賞：ブレッディ フィギュア
C賞：プリバティのおいしくな～れ♡アクリルボード
D賞：クラストのめしあがれ♡アクリルボード
E賞：ブレッディのいただきます♡アクリルボード
F賞：テーブルマット
G賞：アクリルスタンド
H賞：クリアポスター
I賞：パーフェクトメイドなラバーチャーム
J賞：アクリルコースター
K賞：クリアファイル＆フォト風カードセット
ラストワン賞：ソーダ フィギュア TOPfocus
ダブルチャンスキャンペーン：ソーダ フィギュア TOPfocus
A賞：マスト：ロマンチックメイド フィギュア
B賞：ブレッディ フィギュア
C賞：プリバティのおいしくな～れ♡アクリルボード
D賞：クラストのめしあがれ♡アクリルボード
E賞：ブレッディのいただきます♡アクリルボード
F賞：テーブルマット
G賞：アクリルスタンド
H賞：クリアポスター
I賞：パーフェクトメイドなラバーチャーム
J賞：アクリルコースター
K賞：クリアファイル＆フォト風カードセット
ラストワン賞：ソーダ フィギュア TOPfocus
ダブルチャンスキャンペーン
期間：発売日～8月末日
ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。
(C)SHIFT UP CORP.
※発売日は流通により前後する場合があります。