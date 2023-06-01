【一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER7】 5月1日 順次発売 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER7」をローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップなどで5月1日より順次発売する。価格は1回850円。

本商品は、「勝利の女神：NIKKE」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞とB賞はフィギュアで、「マスト：ロマンチックメイド」、「ブレッディ」が一番くじ初の立体化。C賞からE賞は、描き起こしイラストを使用した「プリバティ」、「クラスト」、「ブレッディ」のアクリルボードとなっている。

その他に、描き起こしイラストを使用した「テーブルマット」、「アクリルスタンド」や「勝利の女神：NIKKE」の美麗イラストが、飾って楽しめる「クリアポスター」、「パーフェクトメイドなラバーチャーム」などがラインナップしている。

ラストワン賞は「ソーダ フィギュア TOPfocus」で、一生懸命窓を拭く健気で可愛らしいソーダのバーストスキルイラストが立体化されている

「一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER7」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞：マスト：ロマンチックメイド フィギュア

B賞：ブレッディ フィギュア

C賞：プリバティのおいしくな～れ♡アクリルボード

D賞：クラストのめしあがれ♡アクリルボード

E賞：ブレッディのいただきます♡アクリルボード

F賞：テーブルマット

G賞：アクリルスタンド

H賞：クリアポスター

I賞：パーフェクトメイドなラバーチャーム

J賞：アクリルコースター

K賞：クリアファイル＆フォト風カードセット

ラストワン賞：ソーダ フィギュア TOPfocus

ダブルチャンスキャンペーン：ソーダ フィギュア TOPfocus

A賞：マスト：ロマンチックメイド フィギュア

B賞：ブレッディ フィギュア

C賞：プリバティのおいしくな～れ♡アクリルボード

D賞：クラストのめしあがれ♡アクリルボード

E賞：ブレッディのいただきます♡アクリルボード

F賞：テーブルマット

G賞：アクリルスタンド

H賞：クリアポスター

I賞：パーフェクトメイドなラバーチャーム

J賞：アクリルコースター

K賞：クリアファイル＆フォト風カードセット

ラストワン賞：ソーダ フィギュア TOPfocus

ダブルチャンスキャンペーン

期間：発売日～8月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

(C)SHIFT UP CORP.

※発売日は流通により前後する場合があります。