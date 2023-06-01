巨人は３０日の広島戦（東京ドームで）２―３と逆転負け。杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）が投手陣について振り返った。

先発・ウィットリーは、最後は足をつるアクシデントに見舞われながらも、６回無安打無失点、１０奪三振の快投を披露。杉内コーチは「いい球を投げてましたね。もちろんフォアボールもありましたけど、三振取れるっていうのは魅力的ですし」と褒めちぎり、「来週も行けると思います」と次回登板のお墨付きを与えた。

一方、２―０の８回に登板した４番手・ルシアーノは、２つの四球で二死一、二塁から坂倉に逆転の３ランを被弾。右腕が開幕から試合前まで８試合連続無失点の好調を維持していたこともあり「本人が１番ショック受けてるだろうし、反省してると思う。こちらから追い打ちをかけるようなことはしないです。次、頑張ってもらいましょう。そこは」とねぎらった。

なお、コンディション不良によりベンチ入りして試合を見届けた大勢について、明日（５月１日）からの甲子園遠征に帯同するかは「様子見ながらって感じですね」と明言を避けた。