元ＳＫＥ４８で、第３子を妊娠し、現在８カ月の石田安奈（２９）が３０日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに「【３人目妊娠中】正直、もう完璧なママはやめました。」と題した動画を投稿。理想のママ像を追い求めることを「諦めた」と明かした。

石田は２０１７年、ＳＫＥを卒業。２１年に当時２２歳年上の会社経営者（５２）と結婚し、長女（４）と長男（１）を授かった。今年３月２日に第３子妊娠を公表し、３月３０日付のＳＮＳで、妊娠７カ月だと明かしていた。

長女は赤ちゃんがえり中で、「ママは怒るからやだ！」などと絶賛反抗期中。長男は最近、バナナ、猫、卵白、キウイにアレルギーがあることが判明し、「まさか卵白がダメだったとは」と栄養のためと毎日卵を食べさせていた生活から一変、パンも自身で作るか、米粉のパンを買うか、など食べるものにも神経を使うように。

今回の動画は妊娠６カ月の時に撮影したもので、多忙なママはすっぴんからメイクをしながら、髪の毛をヘアアイロンで巻きながらの弾丸トーク。「イライラしないために、３人目はいろんな妥協が必要」と実感したそうで、「お弁当も無理して作らない」「完璧なご飯はやめた」「頼れる人がいるなら頼る」と説明。「シッターさんとかママとかに助けられてる」といい、「ホテルステイなら家事とかやらなくていい。（長女は）シッターさんにお台場に連れていってもらって、みてもらって。私は（長男をホテルでみて）ルームサービスして」などと話していた。