2か月前に広島県東広島市で殺人・放火事件が起きましたが、その捜査の過程で、別の事件が明るみに出ました。広島県三原市にある関係先の敷地から男性の遺体が見つかり、4月30日、身元が判明しました。遺体が見つかった現場から中継です。

29日、徳田雅希さんの遺体が発見された三原市の現場です。30日夜になって到着しましたが、警察車両が数回通りかかっただけで人通りはなく、照明を落とすとあたりは真っ暗で何も見えません。そんなところで遺体は発見されました。

現場には規制線がはられ、警察官の姿もみられます。

ブルーシートの奥で土に埋まっていた徳田雅希さんの遺体が発見されたということです。ブルーシート奥がどうなっているのかはわかりませんが、地面を見てみますと、砂利と土がまざったようになっていまして、こうした地面が続いているのかもしれません。

ブルーシートの奥には建物が並んでいて、発見現場は誰でも出入りできる場所だということです。

徳田さんは鉄工業を営んでいて、以前、この遺体の発見現場を借り受けて仕事をしていたということです。

また、徳田さんと東広島市の殺人事件の被害者・川本健一さんの関係性はまだ明らかになっていません。

警察は5月1日、徳田さんの遺体を司法解剖し死因の特定を進めるとともに、引き続き、東広島市の事件との関連などを調べるということです。