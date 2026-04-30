ドイツ代表のW杯メンバー発表日が5月下旬に延期…負傷者多数でギリギリまで回復状況を見極めか
ドイツ代表のメンバー発表が延期される見通しとなった。独『ビルド』が伝えている。同代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督は、負傷者の状況を見極めるため、北中米ワールドカップに向けたメンバー発表を当初予定より遅らせる決断を下したという。
ナーゲルスマン監督は5月12日に代表メンバーを発表する予定だった。しかし、主力選手のコンディションに不透明な要素が多く、最終判断を約一週間半も保留。正式発表は同月21日に延期となった。
現時点では複数の代表候補が負傷離脱、あるいは回復途中。MFカイ・ハバーツ(アーセナル)、MFレナート・カール(バイエルン)、MFフェリックス・ヌメチャ(ドルトムント)、MFトム・ビショフ(バイエルン)らに怪我の影響があり、直前まで見極めを行う方針だ。
ナーゲルスマン監督は「完全な状態で大会に臨めるか」を重視して最終選考を行う意向を示している。負傷者の回復状況の見極めは、ブンデスリーガ最終節後に決定を下す。最終節は5月16日となる。
また、もともと5月25日から活動を始める予定だったドイツ代表だが、2日後の27日に変更。この理由は23日に行われるDFBポカール決勝、バイエルン対シュツットガルトに多くの代表選手が出場するためだという。31日にはフィンランドとテストマッチを実施。6月2日にアメリカ・シカゴに移動し、6日には最後の練習試合として開催国アメリカと対戦する。
ナーゲルスマン監督は5月12日に代表メンバーを発表する予定だった。しかし、主力選手のコンディションに不透明な要素が多く、最終判断を約一週間半も保留。正式発表は同月21日に延期となった。
ナーゲルスマン監督は「完全な状態で大会に臨めるか」を重視して最終選考を行う意向を示している。負傷者の回復状況の見極めは、ブンデスリーガ最終節後に決定を下す。最終節は5月16日となる。
また、もともと5月25日から活動を始める予定だったドイツ代表だが、2日後の27日に変更。この理由は23日に行われるDFBポカール決勝、バイエルン対シュツットガルトに多くの代表選手が出場するためだという。31日にはフィンランドとテストマッチを実施。6月2日にアメリカ・シカゴに移動し、6日には最後の練習試合として開催国アメリカと対戦する。