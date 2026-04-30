Toi Toi Toiが、4月26日に表参道GROUNDで開催された単独ライブの舞台裏を収めた動画を、InstagramおよびTikTokで公開した。

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今回公開された動画は「【マネージャー視点の1日】」と題されたもので、4月10日に配信された新曲「咲いてなくたって」に乗せて構成。楽屋で鏡越しに自撮りする山田せいあ、ボブに切ったヘアスタイルを披露する萩田こころ、楽屋の端で練習する橋本萌花、『佐久間宣行のNOBROCK TV』で話題となったさくらももが前髪をチェックする姿など、メンバーそれぞれの素の表情が映し出されている。

ほかにもリハーサルの様子、ライブ中に感極まった山田にほかのメンバーが寄り添うシーンなど、約35秒のショート動画に貴重な姿が収められている。

コメントには「みんなめっちゃ可愛いくて素敵」「すべての瞬間が画になる」「いいグループになったなぁ、、、」などの声が集まっている。

（文＝本 手）