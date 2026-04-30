「西武２−３日本ハム」（３０日、ベルーナドーム）

延長十一回の熱戦を制した日本ハム・新庄監督は試合後、「よう勝った、勝った。よかった、よかった」と第一声。同点の延長十一回、２四球にボークも絡んで１死一、三塁とし、野村が左翼左へタイムリー。ベンチの新庄監督は右拳を突き出して喜びを表現した。

野村は前日は右翼で起用。この日は二塁で起用し、最後に大きな仕事をやってのけた。新庄監督は「なんか打ってくれそうな気がしたんで」と話した。

２カードぶりに勝ち越し「ね。２勝１敗ペースでこのままいけたら」と話し、「ここから３連勝したいね」とも。４月を終えて１３勝１６敗の借金３。「２年前、２位になったときも（４月を終えて）１４勝。去年も１４勝。ことしは１３？１個足りなかった」と悔しがったが「交流戦まで１カ月ある。それまでに貯金を一つでも取って」と５月以降の戦いへ視線を向けた。

その上で「今年は交流戦、調子良さそうな気がするんですよ。もう毎日、セ・リーグの野球も勉強してるんで。見ながら、いけるんじゃないかなという気がしてるんですけど」と逆襲の青写真を描いた。