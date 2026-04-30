石丸伸二が、女性との2ショットでまさかの恋愛番組の構造に対し「無理に無茶を重ねてる」と批判し、番組側に対し「自惚れとおごりがある」と厳しい断罪の言葉を投げつけた。

【映像】声を荒げ…2ショット中に激怒する石丸伸二（実際の映像）

4月30日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

議会が延びてしまいその日に沖縄に帰れなくなったいずみは、リモートでの2ショット相手として好意があったしんじを指名した。

「（しんじの）恋愛観が全然見えてこない」といういずみに対し、しんじは「これは番組に対する苦言なんですけど、無茶っすよ」と不満を露わにした。「無理に無茶を重ねてるから、僕が権限持っていたら、まず叱り飛ばしてますよ」と厳しい表情で語り、「人の感情を甘く見すぎてる。にもかかわらず、そんな番組を偉そうにやってるあたりに、自惚れとおごりがある、と断罪したいですね、どこかの番組で。本当に、調子乗んなと」と、番組スタッフに対しての怒りを爆発。「まだ僕怒ってないんで、怒ろうかなと思って、番組に」と最後まで起こり続けた。

その激しい叱責にいずみは「やば」と本音を露わに。スタジオは騒然となり、「誰に？」「やばい。誰に対して怒ってるの？」とざわつく。アレン様は「急に何のスイッチ入っちゃったの？」と驚き、「今1番のお気に入り誰ですか？からでしょ？」と最初の質問を振り返っていた。



『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。

