スコットランドの絶対王者セルティックに加わってから4年。好調時はリーグNo.1クラスのMFと評価されてきた旗手怜央だが、今季を最後にセルティックを離れることになるかもしれない。



セルティックは国内リーグ制覇が義務付けられているクラブだが、今季は序盤から勝ち点を落とす苦しい戦いに。現在はハーツに勝ち点差3の2位となっており、セルティックにとって今季の戦いは受け入れられないものだ。





地元紙『Daily Record』は今季の結果に関わらず、来季へチームの構成が大きく変わるはずだと見ており、放出候補の1人として調子が不安定な旗手の名前も挙げている。「チームを指揮するマーティン・オニールは、トップチームの人員整理が若手の台頭へ繋がることを期待している。セルティックは今夏に多くの選手がチームを去る準備を進めており、大幅な改革を行う予定だ。すでに舞台裏で作業は始まっており、前回の移籍市場での失敗を挽回しようとする王者にとって今夏は大きな転換期となるだろう」「かつては国内屈指のMFと評された旗手も今では劇的に評価を落とし、チームを去る運命にあるようだ。そうなれば、そのポジションにアカデミーの若手が入る余地が生まれる。しかしオニールが今求めているのは、まずセルティックの優勝へ旗手が再びその役割を確実に果たすことだ」オニールは旗手について「レオは素晴らしい選手だ。2シーズン前ならスコットランドでも屈指の選手だったと思う」と語っていて、クオリティについては評価しているようだ。しかし今季はモチベーション低下を指摘する声もあり、旗手がセルティックでキャリアを続けていくのは難しいか。旗手も28歳を迎えているが、今後のキャリアはどうなるか。