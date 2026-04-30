モデルで女優の青野楓が３０日、インスタグラムを更新。２９日のオリックス−ソフトバンク（京セラドーム大阪）で捕手を務めたセレモニアルピッチを振り返った。

当日は「ＦＵＪＩＴＡ ＫＩＮＺＯＫＵ ＤＡＹ」として開催され、球団ＯＢの能見篤史氏が投手役で登場。青野は捕手を務め、能見氏の左打者の外角に外れたボールを見事にキャッチした。

お腹と背中を露出したショート丈のトップスで登場し、抜群のスタイルも際だった。この日のために「腹筋が記事になればいいなとおもって鍛えました！塩抜きも３日しました（笑）」と明かし、「ご褒美麻辣湯とかき氷たべたいです笑」とつづった。

ＳＮＳなどでは「あの女の人なんで能見さんのボール平気で捕れんの？何者や」と話題に。１２年にフジテレビ「めざましテレビ」のイマドキガールを務め、映画「ニセコイ」などに出演している一方で、空手黒帯で、東京の社会人野球チーム・ブルキースにも所属している青野。「綺麗な女の人がキャッチャーをやった始球式謎すぎる」、「女の人の腹筋すごすぎん？」、「捕手が腹筋むき出しなんすごい光景やな」、「背筋が見えますよね、ごいすっ」との声が上がっていた。