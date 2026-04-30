元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が、30日放送のNHK AM「あさこ・佳代子の大人なラジオ女子会」（木曜後9・05）にゲスト出演し、恋愛事情について語った。

男性との交際経験がないことを公表している高橋さんだが、「1人に決めきれないんです。好きな人が」と、現在は意中の人が複数人いることを打ち明けた。

「チャンスも、番組を通してもらったりしていたので。毎回こういいところに行くと、躊躇（ちゅうちょ）しちゃうというかあと一歩踏み出したら付き合えるって状態になると、まだ好きな人ができるかもしれないから、そこで踏みとどまってしまう」。その上で「その一歩がすごく自分の中ではなんか一番大きな課題だなって」と、まじめに自己分析した。

パーソナリティーの2人からは、高橋の深層心理に問いかけるような質問を投げかけられた。「オアシズ」大久保佳代子は「今いいなと思ってる人には、会いました、次に会うのが凄い楽しみだなとか会いたいなっていう気持ちにはなる？」。高橋さんが「なります」などと前向きに答えると、大久保は「じゃあ、そっちに行った方がいいよ」と背中を押した。

しかし、いとうあさこが「おいしいもの食べた時、一緒に食べたいなとか？」と振られると、高橋さんは「でも、あと2人、思う人がいて…」とポツリ。大久保は「じゃあ、いいんじゃない？3本、ラインを走らせておいて」と、3人との関係を同時進行させ、本当の愛を探す作戦を提案された。

いとうからは、「（自分の）ルーティーンを崩してまでも会いたいんだ、私…みたいなことも、おもしろいかもしれないね」との助言が。高橋は「恋愛はそういうものですか？それが好きってことですか？」と、不思議そうに尋ねていた。

ミラノ・コルティナ冬季五輪後、タレント業は絶好調。各番組で引っ張りだこの中、新たな恋も芽生えたという。「この間も1人、芸人さんにひと目惚れしちゃったんです。顔でもなく、感覚で。まさに少女漫画のひと目惚れって、これなんだっていうのが、生まれて初めて（感じられた）」。芸人の名は明かさなかったが、「最初メークのところで（会った）。収録中に1回、目が合ってから、そらしたり。私が1回そらしちゃったら、次回から目が合うたびにそらす、みたいなことをやっていて。自分もどんどんどんどん好きになっちゃって」。まさかの収録中の出来事に、大久保は「収録中に何やってるんだよ」とツッコミを入れていた。