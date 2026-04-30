歌手の小林幸子さん（72）が29日、女性ロックバンド・SHOWｰYAがプロデュースする音楽フェスに初出演。『千本桜』や『おもいで酒』を披露しました。

今回で20回目を迎える音楽フェス『NAONのYAON』が、日比谷野外大音楽堂改修工事のため、会場を野音から横浜BUNTAIに移し『SHOW-YA プロデュース NAONのBUNTAI 2026』と題して開催されました。

今回が初出演の小林さんは、ゴールドとブラックのきらめき輝く衣装に身を包み、ステージに登場。SHOW-YAのメンバー3人とキーボードをバックにROCK調の楽曲『もしかして』や、多くのアーティストたちがカバーする『千本桜』を寺田恵子さん（62）とコラボしました。

小林さんの「では、演歌を1曲！ 元々のアレンジとは違いますが」とのMCから、ジャズピアニスト・国府弘子さんとの即興的なセッションがスタート。言葉一つ一つをかみ締めるような歌唱と、力強いピアノ演奏で披露された『おもいで酒』にわれるような拍手が会場に響き渡りました。

歌唱終わりにハプニングもありながら、それさえも笑いに変える余裕で圧巻のステージを披露した小林さんは、「こんなに熱いお客さんがいると、みんな出たくなりますよね！」と明かし、ステージを後にしました。

『SHOW-YA プロデュース NAONのBUNTAI 2026』には、SHOW-YAや杏子さん、相川七瀬さんら28組47人が出演しました。