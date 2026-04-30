ドイツの名門ドルトムントがジャパンツアー発表! C大阪戦では香川真司と再会…FC東京戦は室屋成らドイツに縁ある選手たちと対戦へ
ドイツの名門クラブ、ドルトムントが30日、今夏に「BVBエボニック・ジャパンツアー2026」を開催すると発表した。来日は2015年、17年の東京、24年の大阪に続くもので、日本市場を重視するクラブの継続的な取り組みの一環となる。
ツアーは7月26日から8月2日まで実施され、期間中に2試合の親善試合が予定されている。初戦は7月29日、セレッソ大阪と対戦。会場はヨドコウ桜スタジアムで、午後7時キックオフとなる。最大の注目は、かつてドルトムントで活躍した香川真司との“再会”になる。
その後、チームは東京へ移動して8月1日にFC東京と対戦する。開催場所は国立競技場で、こちらも午後7時キックオフを予定。FC東京には、室屋成、遠藤渓太、佐藤恵允といったドイツでのプレー経験を持つ選手が在籍しており、再会も見どころの一つとなる。
今回の来日は単なるプレシーズン遠征にとどまらず、日本との関係強化を目的とした重要なプロジェクトと位置づけられている。クラブ幹部のカーステン・クラマー氏は、「日本のファンやパートナー、文化に強い親近感を抱いている。再び訪れることができるのを楽しみにしている」とコメント。「香川真司との再会、東京での試合は特別なハイライトになる」と期待を寄せた。
ツアーは7月26日から8月2日まで実施され、期間中に2試合の親善試合が予定されている。初戦は7月29日、セレッソ大阪と対戦。会場はヨドコウ桜スタジアムで、午後7時キックオフとなる。最大の注目は、かつてドルトムントで活躍した香川真司との“再会”になる。
今回の来日は単なるプレシーズン遠征にとどまらず、日本との関係強化を目的とした重要なプロジェクトと位置づけられている。クラブ幹部のカーステン・クラマー氏は、「日本のファンやパートナー、文化に強い親近感を抱いている。再び訪れることができるのを楽しみにしている」とコメント。「香川真司との再会、東京での試合は特別なハイライトになる」と期待を寄せた。