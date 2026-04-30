ドイツの名門ドルトムントがジャパンツアー発表! C大阪戦では香川真司と再会…FC東京戦は室屋成らドイツに縁ある選手たちと対戦へ

ドイツの名門ドルトムントがジャパンツアー発表! C大阪戦では香川真司と再会…FC東京戦は室屋成らドイツに縁ある選手たちと対戦へ