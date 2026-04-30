長崎水辺の森公園などを会場に5月2日(土)から始まる、今年の「DEJIMA博」。

注目のスイーツを一足先に紹介します。

◇マラサダ 450円(税込)～

一品目は、東京目黒区のハワイ料理専門店『キモズ ハワイ』が提供する「マラサダ」。

“マラサダ” とは、ポルトガル発祥でハワイの定番スイーツとして愛されている、揚げドーナツです。

（野中 文章オーナー）

「外がサクサク、ふわふわモチモチなのが、(マラサダ)本来の特徴。店と同じ作業で、できたての味を長崎で食べられます」

まずは、発酵させた生地を油で揚げていきます。

こんがりきつね色に揚がったら、シュガーやシナモンをまぶしていきます。

（野中 文章オーナー）

「やわらかいので、つかむとすぐ形が変わる」

外側はカリッと。

中はふんわりしていて、様々なフレーバーのクリームが入ったものもあります。

DEJIMA博会場では、6種類を提供。

テイクアウトのお土産としても喜ばれそうです。

◇「CHILK」 570円(税込み) ／「チーケーサンド」 600円(税込)

東京・三軒茶屋で連日行列ができるスイーツ店『cafe The SUN LIVES HERE』の大ヒット商品「CHILK」。

北海道産のクリームチーズと生クリームを使った、瓶入りのチーズケーキです。

瓶の中は3層になっていて、ひと口で3種類を味わえます。

（スタッフ 野田由里香さん）

「ひとすくいごとに、いろんな味を楽しめる。一番上はレアチーズケーキ。真ん中の層と下の層がはベイクド」

とろけるおいしさが魅力の「CHILK」は、4種類。

DEJIMA博会場では、片手で食べられる「チーケーサンド」も、提供されるということです。