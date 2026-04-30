格闘技イベント「RIZIN」は30日、都内で「RIZIN.53」（10日、GLION ARENA KOBE）の公開練習を行った。

美人格闘家のケイト・ロータス（28＝フリー）は、初参戦のケイティ・ペレス（32＝米国）とRIZIN MMAルール51・0キロ級5分3Rで対戦する。ケイトは3月のRIZIN.52でDEEP王者の大島沙緒里戦以来の復帰戦。この日の公開練習では得意の打撃を披露した。ミット打ちでは多彩なパンチなどを見せていた。練習後、タオルなどをファンにプレゼント。報道陣には大島に負けてから「落ち込んだのはその日だけで格闘技が好きなので、気持ちの切り替えより試合がやりたいという気持ちが強かった」と前向きに捉えたという。復帰戦が地元の神戸には「熱いです」と笑顔。

RIZINアトム級女子王者の伊澤がベルトを返上。ベルトへの興味には「もちろん狙ってます」ときっぱり。この試合には「見せたいとか、KOしたいとか、考えてしまうと自分の性格だと、凄い自分自身にプレッシャーをかけて硬くなってしまうので、逆に自分らしくない試合をしてしまうので、いつも通りの自分を出せたらいいかなと思っている。いつも通りの自分を出せたらベルトが近づいてくるので、リラックスして臨めたらと思っている」と自然体でのリングに上がることを強調した。

ケイティ・ペレスには「勝ってるときは全部1本勝ちだと思うが、自分のことは決めれないと思うので自分が勝つので地元・神戸で熱い試合をしましょう」と余裕の発言をしていた。

打撃対寝技の対決だが、ケイトが勝って空位になったベルトへ向けて全力で駆け上がっていく。