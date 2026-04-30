衝撃のモキュメンタリー・ホラー『ストレンジ・ハーベスト』7.17日本公開決定＆特報解禁
映画評論サイト「Rotten Tomatoes」で92％の高評価を得たモキュメンタリー・ホラー映画『ストレンジ・ハーベスト インランド・エンパイアの怪事件』が、7月17日より日本公開されることが決定。特報、ティザービジュアル2種、場面写真が解禁された。
【動画】残酷なカットが連続、謎のシンボルとその“正体”とは？ 衝撃の特報映像
本作は、廃墟の精神病院内に潜入した撮影クルーが、そこで起こった超常現象に巻き込まれていく姿をおさえたモキュメンタリー・ホラー『グレイヴ・エンカウンターズ』の監督スチュアート・オルティスが、監督・脚本・製作・編集を手掛けた最新作。
カリフォルニア州インランド・エンパイアの一角、サンバーナーディーノ。2010年7月9日、911に通報が入った。それは、数日間連絡の取れない友人の安否を確認してほしいという内容だった。保安官が邸宅に足を踏み入れると、幼い娘を含む一家3人が血を抜かれて殺されており、天井には謎のシンボルが描かれていた。
殺人課刑事ジョセフ・カービーは、1993年から95年に発生し迷宮入りした連続殺人事件を思い出す。儀式的な手口、際立った残忍性―その符合は偶然とは思えなかった。そして当時、犯人が「ミスター・シャイニー」と名乗り警察に送りつけた手紙にも、同じシンボルが記されていた。15年前の悪夢は、まだ終わっていなかったのか―。
本作では、トゥルークライム・ドキュメンタリーの形式をまとい、現実と虚構の境界を静かに侵食していき、恐怖を増幅。カルフォルニアで起こった18年間に渡る奇怪な連続殺人事件の犯人を追った衝撃映像と、関係者の証言を基に取材班が完成させた映像となる。
特報では「過激な描写が含まれます 鑑賞の際はご注意ください」と注意警告と同時に不穏な音が流れ、怖さを際立させます。続いて、映るのは父、母、娘の3人。奇妙に斜め上を向き、ダイニングテーブルの椅子に縛り付けられ、口にはガムテープ、手首には結束バンドが巻かれている衝撃のカットが写し出される。さらに、シャッター音とともに、そのあとも残虐なシーンが次々と映し出され、恐怖が増していく。
そして一瞬、マスクを付けた人間のようなものが映り、テロップには「18年間に渡る奇怪な連続殺人事件の犯人を追った、衝撃映像解禁。」と表示される。さらに、三角のような謎のシンボルも映し出され、それが何を意味するのか…。なお、残虐なシーンは、特報映像ではモザイク処理をしているが、実際の劇中ではモザイクは外れているという。
ティザービジュアルにも、特報に映った三角のような謎のシンボルが、キッチンに血のように赤く描かれている。そして、キャッチコピーの締めにある“あなたは、その“正体”を目撃する――”とは…。興味と恐怖を誘うビジュアルが完成した。
映画『ストレンジ・ハーベスト インランド・エンパイアの怪事件』は、7月17日全国公開。
【動画】残酷なカットが連続、謎のシンボルとその“正体”とは？ 衝撃の特報映像
本作は、廃墟の精神病院内に潜入した撮影クルーが、そこで起こった超常現象に巻き込まれていく姿をおさえたモキュメンタリー・ホラー『グレイヴ・エンカウンターズ』の監督スチュアート・オルティスが、監督・脚本・製作・編集を手掛けた最新作。
殺人課刑事ジョセフ・カービーは、1993年から95年に発生し迷宮入りした連続殺人事件を思い出す。儀式的な手口、際立った残忍性―その符合は偶然とは思えなかった。そして当時、犯人が「ミスター・シャイニー」と名乗り警察に送りつけた手紙にも、同じシンボルが記されていた。15年前の悪夢は、まだ終わっていなかったのか―。
本作では、トゥルークライム・ドキュメンタリーの形式をまとい、現実と虚構の境界を静かに侵食していき、恐怖を増幅。カルフォルニアで起こった18年間に渡る奇怪な連続殺人事件の犯人を追った衝撃映像と、関係者の証言を基に取材班が完成させた映像となる。
特報では「過激な描写が含まれます 鑑賞の際はご注意ください」と注意警告と同時に不穏な音が流れ、怖さを際立させます。続いて、映るのは父、母、娘の3人。奇妙に斜め上を向き、ダイニングテーブルの椅子に縛り付けられ、口にはガムテープ、手首には結束バンドが巻かれている衝撃のカットが写し出される。さらに、シャッター音とともに、そのあとも残虐なシーンが次々と映し出され、恐怖が増していく。
そして一瞬、マスクを付けた人間のようなものが映り、テロップには「18年間に渡る奇怪な連続殺人事件の犯人を追った、衝撃映像解禁。」と表示される。さらに、三角のような謎のシンボルも映し出され、それが何を意味するのか…。なお、残虐なシーンは、特報映像ではモザイク処理をしているが、実際の劇中ではモザイクは外れているという。
ティザービジュアルにも、特報に映った三角のような謎のシンボルが、キッチンに血のように赤く描かれている。そして、キャッチコピーの締めにある“あなたは、その“正体”を目撃する――”とは…。興味と恐怖を誘うビジュアルが完成した。
映画『ストレンジ・ハーベスト インランド・エンパイアの怪事件』は、7月17日全国公開。