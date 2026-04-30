◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日２―６ＤｅＮＡ（３０日・バンテリンドーム）

ＤｅＮＡはプロ初先発の２年目右腕・篠木健太郎投手が６回２失点でうれしいプロ初勝利。エース・東でカード初戦を落としながら、島田、篠木と若手が先発した２、３戦目を連勝して勝ち越し。３、４月を１３勝１３敗の勝率５割で終えた。

試合後、相川亮二監督は篠木について「非常に気持ちも入っていたし、何か思いを感じるような投球だった。自分の力をちゃんと発揮できたゲームになった」と評価した。

開幕時の先発陣のうち、デュプランティエとコックスは故障で離脱。入江も２軍で調整中で手薄な状態だが、相川監督は「１軍のローテーションを取り合える環境だと思う。みんなが挑戦してくれればいい」と、若手のさらなる奮起に期待した。

野手も筒香、牧が離脱するなど、戦力が整わない中で最初の１か月を勝率５割で乗り切った。指揮官は「僕自身、ルーキー監督としていろんなことを感じましたし、チームのシーズンの流れとか土台っていうものをしっかり作りながら戦えた。主軸の投手も野手も抜けてはいますけど、いい意味で戦える土台作りを１か月でしっかりやってこられたと思う。また５月は違う形で、結果をしっかり発揮する戦いをしていきたい」と前を見据えた。