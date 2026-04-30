「巨人２−３広島」（３０日、東京ドーム）

広島が会心の逆転勝ちでカード勝ち越し。坂倉将吾捕手が値千金の逆転３ランを放った。

２点を追う八回、２死一、二塁で打席には坂倉。３ボールから直球を打ち砕くと、高々と舞い上がった飛球は右翼席へ飛び込んだ。逆転の３号３ランに坂倉はベンチに戻ると雄たけび。新井監督も大興奮で出迎えた。

▽以下、新井監督の一問一答

−八回に坂倉が逆転弾

「いやぁ、もう鳥肌が立ちました。３ボールになったので、『振れよ！振れよ！』と思っていたんですけど、見事なホームランでした」

−２四球からの３ボール

「サクも状態が上がっていますので、自分の状態が上がっていないと、あの場面で３ボールからなかなか振れないんですけど。『振れよ！振れよ！』と思いながら見ていました」

−先週は新井監督からの直接指導もあった。

「いやもう、やっと彼らしくなってきたなと思います」

−坂倉がマスクをかぶって八回はハーン、九回は中崎が抑えた

「ハーンもザキも、１点差のシビれる場面でしたけど、よく投げてくれたと思いますし、サクも久しぶりのマスクでよく引っ張ってくれたと思います」

−開幕カード以来の勝ち越し

「ビジターでこのような逆転勝ちはすごく大きいと思いますし、またレフトスタンドのファンの皆さんがすごく盛り上がっているのがベンチにも伝わってきたので、うれしかったです」

−マツダに戻って

「また明日朝移動ですけど、しっかり整えて１戦１戦頑張っていきたいと思います」