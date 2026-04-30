【ひらがなクイズ】解けると快感！空欄に共通する2文字は？ ヒントはヨーロッパの兵士
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、動物の性別による呼び名、窓や瓶が割れた際に生じる鋭利なもの、そして歴史的にも名高いヨーロッパの国の兵士という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
お□□び
がら□□ん
すい□□い
ヒント：窓などが割れた際に生じる、鋭利で取り扱いに注意が必要なものを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「すへ」を入れると、次のようになります。
おすへび（雄蛇）
がらすへん（ガラス片）
すいすへい（スイス兵）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、動物の呼称、素材の破片、そして特定の国の軍隊という、一見するとつながりのない領域の言葉を組み合わせました。普段は意識しない音の構成に注目することで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを再発見できますね。知識と言葉の記憶を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、動物の性別による呼び名、窓や瓶が割れた際に生じる鋭利なもの、そして歴史的にも名高いヨーロッパの国の兵士という、3つの言葉を用意しました。空欄を埋めて完成する響きを想像しながら、共通する2文字を特定してみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
お□□び
がら□□ん
すい□□い
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正解：すへ正解は「すへ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「すへ」を入れると、次のようになります。
おすへび（雄蛇）
がらすへん（ガラス片）
すいすへい（スイス兵）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、動物の呼称、素材の破片、そして特定の国の軍隊という、一見するとつながりのない領域の言葉を組み合わせました。普段は意識しない音の構成に注目することで、日本語の語彙が持つ多様な広がりを再発見できますね。知識と言葉の記憶を丁寧に照らし合わせ、正解にたどり着けたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)