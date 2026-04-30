メンバー７人の完全体でカムバックを果たした世界的人気グループ「ＢＴＳ」のＪＩＮが日本時間３０日にインスタグラムを更新。世界ツアーでのオフショットを公開した。

韓国語で「ハーイ」と記し、リハーサル中のショットや、舞台裏で衣装の中に風を入れて膨らませたおちゃめなショットなどをアップした。

この投稿にネット上では「驚いた顔もハンサム」「広い肩も最高」「ジンくんのインスタ、オタクの需要わかりすぎてる」「ＷＷＨ（ワールドワイドハンサム）度がさらに増してますね」「ワールドワイド肩幅」「さすが需要わかってる！！」「ああかわいいかわいい」「ジンくんが好きだ見せたいと思う写真とアミが好きだ見たいと思う写真が一致しすぎているのがありがたい」「胸きゅんすぎる」「太平洋肩幅ｓｈｏｔありがてええ」「アミが好きなポイントわかりすぎている」「フードかぶっててもイケメンなのバレバレ」「私の元気の源」などの声が上がっている。

ＢＴＳは３月２０日に「ＡＲＩＲＡＮＧ」を全世界リリースで再始動。２１日には韓国ソウル特別市の光化門広場でフリーライブ「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催した。現在は世界ツアー開催中。