格闘技イベント「RIZIN」は30日、都内で「RIZIN.53」（10日、GLION ARENA KOBE）の公開練習を行った。

リオ五輪レスリング銀メダリストの太田忍（32＝THE BLACK BELT）は金太郎（33＝ATT）とRIZIN MMAルール61・0キロ級5分3Rで対戦する。昨年5月にダニー・サバテロと対戦も3RにTKO負け。太田は1年ぶりの復帰戦となる。この日の公開練習では寝転んでゴロゴロしたのみ。後はファンに自身のカードを配った。

1年ぶりの復帰戦に太田は「去年は散々だった。これから上がっていくだけ。いいことしかない。5月のヘルニアやって、復帰してすぐ前十字やって12月28日に誕生日で高速で事故して、身内が30日に倒れたり、ほんとにいいことないなと思った。この前100円拾って交番に届けたら、押し入れから1万円が出てきて、得したのでいい方向に向かっている。今回しっかり勝って、試合を重ねて勝っていったら、おのずとチャンピオンが近づいてくると思う。1試合1試合積み重ねて、試合に勝つことがいいことなんで試合に勝っていいことを積み上げていけたら」と勝利へ前向き。

対戦相手の金太郎も負けたサバテロもATTの選手だが、「よく言われるけど、最近RIZINでの4試合は全部、ATTでお互い立場的に負けられない。1年ぶりですが、しっかり仕上げられたらいいな」と意識する。技術的なアップグレードは「アップグレードというか復帰してから強くなるより、金太郎選手に勝つための練習を目的にやってきた。そのくらいの時間しかなかった。対金太郎選手では今までは対金太郎選手に勝つための練習をしてきた」と必勝を期する。

今回に勝利し、さらにベルト争いに加わり、サバテロへのリベンジには「客観的に見て、バンタム級でトップ層にはいないので3、4連勝して、次のタイトル挑戦者が太田忍しかいRIZINのマッチメーカーやファンに思ってもらえるようにしたい。成績を残していきたい。遅くとも来年の夏くらいまでにはたどり着けるんじゃないかと思う」と話していた。